Новые iPhone подорожают

Техно
Дата публикации: 23.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Новые iPhone подорожают
ФОТО: Unsplash

China Times: iPhone 18 будет стоить дороже iPhone 17 из-за очень дорогих чипов.

Корпорации Apple придется поднять цены на iPhone в 2026 году, чтобы сократить расходы на производство. Об этом сообщает китайское издание China Times.

Будущие смартфоны серии iPhone 18 должны получить процессор A20. Считается, что он будет создан компанией TSMC и окажется первым чипом, спроектированным по 2-нанометровому техпроцессу. Также он станет основой для процессоров M6. Инсайдеры полагают, что его стоимость будет заметно выше A19, из-за чего Apple придется поднять цены на смартфоны.

Источники выяснили, что TSMC сообщила партнерам, что 2-нанометровые чипы будут как минимум на 50 процентов дороже 3-нанометровых аналогов. Производство связано с необычно высокими капитальными затратами, при этом TSMC не сможет поставлять оборудование со скидкой — даже Apple. Вероятно, из-за роста себестоимости смартфонов американской корпорации придется поднять цены на iPhone.

В материале говорится, что чипы A20 могут стоить 280 долларов за штуку. В 2024 году источники DigiTimes рассказали, что чипы A18, используемые в iPhone 16, стоили всего 45 долларов. Если цифры верны, то процессоры для iPhone за два года подорожали в 6 с лишним раз.

Авторы China Times полагают, что Apple с высокой долей вероятности поднимет цены на смартфоны в 2026 году. Также она может оснастить новейшими 2-нанометровыми процессорами только флагманские модели iPhone 18 Pro и 18 Pro Max.

