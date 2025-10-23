Американская корпорация General Atomics показала концепт беспилотного летательного аппарата (БПЛА), оснащенного лазерным вооружением. Об этом сообщает издание TWZ.

Изображение беспилотника MQ-20 Avenger («Мститель») показали на главном ежегодном съезде Ассоциации армии США (AUSA). Был представлен БПЛА с вращающейся носовой турелью, которая пускает лазерный луч. Судя по всему, это компьютерное изображение, однако оно могло быть создано на основе реальных снимков.

Специалисты TWZ отметили, что лазерное оружие в теории обеспечивает высокоточное поражение различных типов целей в наступательных и оборонительных ситуациях. Оно имеет неограниченный ресурс при условии достаточной мощности и охлаждающей способности. Также этот тип оружия бесшумен, а его лучи не видны невооруженным взглядом.

Кроме того, на носу MQ-20 Avenger заметили турель, оснащенную комбинацией электрооптических и инфракрасных камер, а также лазерных дальномеров и целеуказателей.

По словам представителя General Atomics Марка Бринкли, корпорация действительно обладает технологией, позволяющей оснащать беспилотники лазерным оружием. «Эта экспозиция призвана была продемонстрировать, что мы продолжаем лидировать в исследованиях и разработках как боевых лазерных систем, так и БПЛА», — заключил он.