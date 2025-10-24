Корпорация Apple может отключить функцию защиты от отслеживания в странах Европейского союза (ЕС) из-за давления властей. Об этом сообщает портал DPA International.

App Tracking Transparency (ATT) — функция конфиденциальности, которая впервые появилась в iOS 14. Она позволяет ограничивать приложениям сбор данных пользователей в рекламных целях. В конце октября в Apple заявили, что компания испытывает большое давление в Европе и может отключить эту функцию на iPhone.

В заявлении Apple для DPA говорится, что на корпорацию прикладывают «интенсивные лоббистские усилия» в Германии, Италии и других странах Евросоюза (ЕС). По мнению руководителей компании, заинтересованные стороны привлекают внимание к ATT антимонопольные органы. «Эти усилия могут вынудить нас убрать эту функцию в ущерб европейским потребителям», — заметили в Apple.

Журналисты напомнили, что в феврале Федеральное антикартельное ведомство Германии заявило, что ATT может нарушать права разработчиков приложений. Критики Apple заявили, что компания ограничивает сбор рекламных данных сторонним программам, но поощряет слежку для собственных сервисов.

В августе Великобритания отозвала претензии к Apple, согласно которым она требовала корпорацию раскрыть личные данные пользователей. По словам директора Национальной разведки США Талси Габбард, давление на Apple прекратилось после продуктивного общения между британскими и американскими властями.