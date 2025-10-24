Baltijas balss logotype
Западное оружие не соответствует требованиям современного боя - The Economist 0 986

Техно
Дата публикации: 24.10.2025
УНИАН
Изображение к статье: Западное оружие не соответствует требованиям современного боя - The Economist

Высокотехнологичное западное оружие хорошо себя показывает в войне с партизанами в горах, но не с современной армией большого государства.

Передовые американские технологии оказались беспомощными в условиях полномасштабной войны с сопоставимым противником. Это стало очевидно в реалиях российско-украинской войны, но выводы на Западе, кажется, до сих пор не сделали. Об этом пишет The Economist.

Издание отмечает, что барражирующие боеприпасы Switchblade не так давно считались передовым оружием. "Быстрые, умные и точные, они были незаменимым оборудованием для спецподразделений в Ираке и Афганистане. Но когда партия Switchblade-300 прибыла в Украину в 2022 году, большие надежды быстро развеялись", - говорится в публикации.

Во-первых, американские дроны были слишком дорогими. Во-вторых, они имели проблемы с российскими средствами радиоэлектронной борьбы. В-третьих, даже в случае попадания они наносили минимальный ущерб.

"Когда один из них попал в заднее стекло микроавтобуса, передние окна даже не разбились", - вспоминает украинский разработчик военных БПЛА Валерий Боровик.

Как пишет The Economist, за более чем три года полномасштабной войны в Украине, многие западные компании пытались продемонстрировать свои дроны в условиях реальных боевых действий, но большинство из них только опозорили себя. Зато украинские компании, которые когда-то стремились брать пример с западных разработчиков, теперь сами стали проводниками в секторе современных беспилотных вооружений.

По словам господина Боровика, сегодня "не более 20-30%" технологий на поле боя в Украине являются западными. И причины не только в том, что производить в Украине дешевле, чем на Западе. Дело еще и в том, что украинские компании во всех смыслах "ближе" к фронту и лучше понимают, что нужно бойцам, что будет работать, а что нет.

"Если вы не видели моря, как вы можете сделать хорошую лодку?" - риторически спрашивает Вадим Юник, возглавляющий Tech Force in UA, консорциум украинских оборонных компаний.

Есть и более фундаментальная разница в доктринах оборонной промышленности Украины и Запада. Западные оборонные гиганты сосредоточены на изготовлении малого количества дорогостоящего высокотехнологичного оружия, которое отлично показывает себя в войнах низкой интенсивности против слабых противников. Но тотальная российско-украинская война показала, что в высокоинтенсивном противостоянии двух современных и сопоставимых противников важнее иметь много дешевых вооружений, чем горстку высокотехнологичных и дорогих. "Спам" одноразовыми средствами поражения оказался чрезвычайно эффективным.

Интересно и тревожно одновременно то, что страны НАТО, кажется, до сих пор не осознали новые реалии войны. Договорившись поднять расходы на собственную оборону до 5% ВВП, они продолжают вливать увеличенные бюджеты в технологии, показавшие свою непригодность в войне против России.

"Война в Украине открыла ящик Пандоры дешевых "спам-технологий", и она грозит перегрузить любые армии, которые не готовы к ней", - резюмирует The Economist.

Читайте нас также:
#вооружение #война на украине
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
