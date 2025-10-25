Baltijas balss logotype
Миллионы зданий под угрозой: более 80% жилого фонда в некоторых странах будет уничтожено

Техно
Дата публикации: 25.10.2025
Focus
Изображение к статье: Миллионы зданий под угрозой: более 80% жилого фонда в некоторых странах будет уничтожено
ФОТО: Unsplash

В новом исследовании ученые оценили риски из-за повышения уровня моря уже в этом столетии. Результаты указывают на то, что в некоторых странах может быть разрушена большая часть жилого фонда, пишет Фокус.

Годами ученые предупреждают о неминуемых последствиях климатического кризиса, нависшего над планетой. Ожидается, что изменение климата и повышение уровня моря затронут каждого из нас, независимо от того, живем ли мы в прибрежной зоне, пишет Science Alert.

В новом исследовании ученые впервые прояснили общую опасность, которую повышение уровня моря представляет для застроенной среды. Результаты указывают на то, что подъем уровня моря угрожает миллионам жизней и средств к существованию в прибрежных районах, а также бесчисленным объектам жизненно важной инфраструктуры.

По словам соавтора исследования, геолога Университета Макгилла в Канаде Эрика Гэлбрейта, изменение климата и повышение уровня моря затронут каждого человека, независимо от региона проживания. Дело в том, что все мы зависим от товаров, продуктов питания и топлива, которые проходят через порты и прибрежную инфраструктуру, подверженную повышению уровня моря. Разрушение этой важнейшей инфраструктуры может нанести ущерб нашей глобальной взаимосвязанной экономике и продовольственной системе

Сегодня в земной атмосфере содержится больше углекислого газа, чем за последние минимум 4 миллиона лет, задолго до появления современного человека. В результате жизнь на планете сталкивается с беспрецедентными проблемами: от катастрофических погодных условий до коварного проникновения морской воды в цивилизацию.

Отметим, что уровень моря поднимался и ранее в истории человечества – последний резкий подъем был зафиксирован 10 000 лет назад, по завершению последнего ледникового периода. Однако в то время прибрежные поселения были значительно меньше, проще и более разбросаны, чем сегодня.

По словам авторов исследования, их новая работа является первой крупномасштабной оценкой картографирующей отдельные здания и их уязвимость к повышению уровня моря. Анализ также охватывает береговые линии Африки, Юго-Восточной Азии, Центральной и Южной Америки и использует последние инновации в области дистанционного зондирования и машинного обучения, а также новые данные о топографии высокого разрешения и контурах зданий.

Статистика свидетельствует о том, что примерно одна десятая часть людей на планете, около 750 миллионов человек, живет в пределах 5 километров от береговой линии. Простыми словами, даже небольшое повышение уровня моря может обернуться серьезными проблемами для многих людей.

По словам другого автора исследования, геофизика Натальи Гомес из Университета Макгилла, подъем уровня моря – медленное, но необратимое следствие потепления, которое уже оказывает влияние на население прибрежных районов, и оно будет продолжаться веками.

Как правило, ученые предупреждают, что уровень моря может вырасти на десятки сантиметров или метр в ближайшее время, но на самом деле он может продолжать расти на многие метры, если человечество не прекратит сжигать ископаемое топливо.

В новом исследовании ученые проанализировали 840 миллионов зданий по всему Глобальному Югу, использовав спутниковые данные и подробные карты высот. Команда рассмотрела три сценария локального повышения уровня моря:

  • на 0,5 метра;
  • на 5 метров;
  • на 20 метров.

Результаты указывают на то, что даже при амбициозном сокращении выбросов, уровень моря к 2100 году повысится минимум на полметра; в более оптимистичном сценарии – на 0,5 метра. При повышении уровня моря на 0,5 метра около 3 миллионов зданий будут затоплены прибрежными наводнениями; при повышении на 5 метров – число зданий увеличится до 45 миллионов и приведет к уничтожению более 80% жилого фонда в некоторых странах. Более 130 миллионов зданий, вероятно, будут затоплены при более плачевном сценарии повышения уровня моря на 20 метров.

Отметим, что в исследовании не учитывались такие факторы как эрозия, штормовые нагоны и усиление приливов. Простыми словами, результаты на самом деле лишь минимальны, а последствия могут быть печальнее.

Фокус

#климат
