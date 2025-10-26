Baltijas balss logotype
Станция «Луна-Ресурс-2» создаст условия для высадки русских на спутнике Земли 0 178

Техно
Дата публикации: 26.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Космический аппарат запустят лет через 7.

Космический аппарат запустят лет через 7.

"Мы начинаем развертывание первых элементов", - заявили представители космической отрасли РФ.

Россия доставит и развернет на Луне первые элементы Международной научной лунной станции (МНЛС). Работы будут производиться в рамках двух миссий, которые запланированы на 2033 и 2034 годы. Об этом рассказал на полях 36-й международной научно-технической конференции «Экстремальная робототехника», проходящей в Санкт-Петербурге, начальник отдела «Космические системы фундаментальных и научно-прикладных исследований» Центрального научно-исследовательского института машиностроения Константин Райкунов.

«Мы начинаем развертывание первых элементов МНЛС (...) Запланировано две доставки на унифицированных посадочных платформах средних луноходов и элементов инфраструктуры для развертывания лунной станции», — приводит его слова ТАСС.

Райкунов также отметил, что лунная электростанция, которая станет одним из элементов МНЛС, будет обеспечивать работу космического оборудования не только лунным днем, но и лунной ночью.

Помимо электростанции и средних луноходов, в 2032-2034 годах Россия планирует вывести на орбиту естественного спутника Земли космический аппарат «Луна-Ресурс-2» и доставить на станцию радиомаяки.

Ранее директор Института космических исследований Российской академии наук (РАН), академик Анатолий Петрукович рассказал журналистам, что в следующем, 2026 году ученые начнут работу по проектированию российских миссий «Венера-Д» и «Луна-28».

#луна
Оставить комментарий

