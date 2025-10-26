Baltijas balss logotype
Ученые рассчитали время до конца всего живого на Земле

Техно
Дата публикации: 26.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Ученые рассчитали время до конца всего живого на Земле
ФОТО: Unsplash

NASA: Земля может утратить пригодность для жизни к 1 000 002 021 году. Это в том случае, если до этого не случится другой катастрофы или атомной войны.

Примерно через миллиард лет (к 1 000 002 021 году) Земля может утратить пригодность для жизни. Своими расчетами, сколько времени осталось до наступления конца для всего живого на планете, поделилась группа японских ученых, работавшая совместно с NASA.

Они прогнозируют, что яркость и температура Солнца будет постепенно увеличиваться, что приведет к испарению океанов и разрушению атмосферы на Земле.

По словам исследователей, разрушительные последствия чрезмерной солнечной активности могут проявиться на планете в разы раньше. Так, экстремальные солнечные бури могут вызвать резкие изменения в составе атмосферы, в том числе снижая уровень кислорода, что сделает поверхность Земли практически безжизненной.

Одним из решений проблемы может стать создание автономных замкнутых экосистем и поиск обитаемых планет за пределами Солнечной системы. Специалисты NASA полагают, что технологический прогресс обеспечит способы защиты от Солнца и отсрочит время, когда на Земле перестанет существовать жизнь.

#космос
Оставить комментарий

Видео