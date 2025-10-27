На военной базе Адажи, а также виртуально в нескольких странах-членах НАТО пройдет крупнейший на сегодняшний день эксперимент НАТО по испытанию новых оборонных технологий под названием "Эксперимент цифрового хребта" (DiBaX).
Во время эксперимента, с 27 октября по 7 ноября, в Латвии, включая приграничную территорию с Эстонией, будут проводиться запланированные полеты беспилотных летательных аппаратов различных типов и размеров.
Жителей призывают не беспокоиться при виде беспилотников и следить за информацией в социальных сетях, сообщило Министерство обороны страны.
Основное внимание в эксперименте будет уделено использованию беспилотных систем в сложных операционных условиях, а также применению искусственного интеллекта для задач по идентификации целей и ситуационной осведомленности.
DiBaX – это единственный эксперимент военных технологий такого масштаба, который НАТО уже четыре года проводит именно в Латвии.
Командование союзников НАТО по трансформации обеспечивает внедрение новых цифровых решений в процедуры и операции НАТО.
Командование проводит эксперименты по развитию возможностей, а также концептуальные и операционные эксперименты, чтобы ускорить внедрение и реализацию возможностей "цифрового хребта" НАТО в различных структурах альянса.
🇱🇻 Latvijā un virtuāli vairākās #NATO dalībvalstīs sākas līdz šim vērienīgākais NATO jauno aizsardzības tehnoloģiju eksperiments — DiBaX.— Andris Spruds (@AndrisSpruds) October 27, 2025
🎯 Šogad galvenais akcents likts uz autonomajām sistēmām un mākslīgā intelekta sniegtajām iespējām.
💬 DiBaX apliecina Latvijas lomu #NATO… pic.twitter.com/2DmT5Hhvox
