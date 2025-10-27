Китайская компания Booster Robotics по производству высокотехнологичных человекоподобных роботов представила новую модель робота-гуманоида K1.

Презентация прошла в столице КНР Пекине. Робот сыграл в футбол, а также продемонстрировал знаменитый танцевальный элемент Майкла Джексона – «лунную походку». Кроме того, K1 поливал цветы, а также помогал хозяину найти потерянные ключи от квартиры.

Робот имеет рост около метра при весе 20 килограммов. Как заявили в компании, непрерывное время работы робота в режиме максимальной нагрузки достигает 30 часов. Модель обладает высокими показателями мобильности и производительности искусственного интеллекта.

Стоимость на китайском рынке составляет около 30 тысяч юаней (около четырёх тысяч долларов). Его продажи уже начались.

По словам генерального директора Booster Robotics Чэн Хао, компания уделяет особое внимание международному рынку и развивает сотрудничество с учебными заведениями в разных странах мира.

«Мы стремительно расширяем свое присутствие в Европе, на Ближнем Востоке, в Северной и Южной Америке, демонстрируя стремительный рост. У нас есть специалисты, отвечающие за рынки России и Европы», - отметил он.

Компания Booster Robotics была основана в Пекине в 2023 году. Основными продуктами компании являются модели роботов-гуманоидов K1 и T1. Робот K1 предназначен для образовательной сферы и домашнего использования, T1 - для научно-исследовательских целей.

Роботы компании также участвуют в футбольных соревнованиях среди гуманоидных роботов. В июле этого года они заняли первое место на чемпионате мира по робофутболу RoboCup в Бразилии.

На сегодняшний день компания поставила более 700 роботов клиентам из разных стран.