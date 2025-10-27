Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Роботы-гуманоиды продаются всего по 4000 долларов, они помогут по дому и в учебе 0 153

Техно
Дата публикации: 27.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Людям только остается, что удивляться.

Людям только остается, что удивляться.

Китайские разработчики продолжают удивлять.

Китайская компания Booster Robotics по производству высокотехнологичных человекоподобных роботов представила новую модель робота-гуманоида K1.

Презентация прошла в столице КНР Пекине. Робот сыграл в футбол, а также продемонстрировал знаменитый танцевальный элемент Майкла Джексона – «лунную походку». Кроме того, K1 поливал цветы, а также помогал хозяину найти потерянные ключи от квартиры.

Робот имеет рост около метра при весе 20 килограммов. Как заявили в компании, непрерывное время работы робота в режиме максимальной нагрузки достигает 30 часов. Модель обладает высокими показателями мобильности и производительности искусственного интеллекта.

Стоимость на китайском рынке составляет около 30 тысяч юаней (около четырёх тысяч долларов). Его продажи уже начались.

По словам генерального директора Booster Robotics Чэн Хао, компания уделяет особое внимание международному рынку и развивает сотрудничество с учебными заведениями в разных странах мира.

«Мы стремительно расширяем свое присутствие в Европе, на Ближнем Востоке, в Северной и Южной Америке, демонстрируя стремительный рост. У нас есть специалисты, отвечающие за рынки России и Европы», - отметил он.

Компания Booster Robotics была основана в Пекине в 2023 году. Основными продуктами компании являются модели роботов-гуманоидов K1 и T1. Робот K1 предназначен для образовательной сферы и домашнего использования, T1 - для научно-исследовательских целей.

Роботы компании также участвуют в футбольных соревнованиях среди гуманоидных роботов. В июле этого года они заняли первое место на чемпионате мира по робофутболу RoboCup в Бразилии.

На сегодняшний день компания поставила более 700 роботов клиентам из разных стран.

Читайте нас также:
#робот
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Норвегия подтвердила запуск российской ракеты «Буревестник»
Изображение к статье: Для Windows выпустили экстренное обновление
Изображение к статье: Гигантский тримаран обещает быть энергоэффективным. Иконка видео
Изображение к статье: Активнее всего ИИ используют психопаты — исследование

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Многие покупатели направили свои взоры на секонд-хэнды. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: НАТО проведет в Латвии небывалый по масштабам эксперимент
Техно
1
Изображение к статье: Врачи, которым запретили практиковать в Финляндии, работают в Латвии - так можно?
Наша Латвия
Изображение к статье: Роботов-гуманоидов обрекли на провал
Техно
Изображение к статье: МИД Литвы вызвал представителя посольства Беларуси
В мире
Изображение к статье: Названы имена пяти кандидатов на должность главы Федрезерва США
Бизнес
Изображение к статье: Многие покупатели направили свои взоры на секонд-хэнды. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: НАТО проведет в Латвии небывалый по масштабам эксперимент
Техно
1
Изображение к статье: Врачи, которым запретили практиковать в Финляндии, работают в Латвии - так можно?
Наша Латвия

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео