Tesla в следующем году начнет продавать доступные дома на 76 кв. метров за 7789 долларов. Поставщики домов обещают, что его можно будет собрать за 45 минут.

Илон Маск анонсировал проект Tesla Tiny House. Это модульное жильё, которое поставляется в готовом виде и устанавливается без длительного строительства.

Дом будет снабжён солнечными панелями, аккумуляторной системой хранения энергии и интеллектуальным управлением микроклиматом, что должно сделать его полностью автономным и независимым от традиционных коммунальных сетей.

Внутри есть гостиная, кухня, санузел и спальные зоны.

По данным Reuters, если компании удастся наладить массовое производство, проект может перевернуть мировой рынок недвижимости и дать шанс миллионам людей жить без ипотеки. Однако аналитики задаются вопросом — готов ли мир к эпохе «умных» домов, где квадратные метры больше не символ статуса, а показатель рациональности.