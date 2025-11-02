Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Apple выпустит iPhone без кнопок 1 419

Техно
Дата публикации: 02.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Apple выпустит iPhone без кнопок
ФОТО: Unsplash

iPhone 20 получит дизайн без физических кнопок — их заменят сенсорными.

В честь 20-летия iPhone корпорация Apple выпустит смартфон без кнопок. Об этом в блоге на Weibo заявил известный инсайдер Instant Digital.

Слухи о том, что Apple создаст телефон без физических кнопок, появились еще несколько лет назад. В свежем отчете Instant Digital говорится, что IT-гигант готов кардинально изменить дизайн смартфонов к 20-летию с выпуска iPhone — к выходу iPhone 20. По его информации, новый аппарат выйдет без физических кнопок.

Инсайдер рассказал, что Apple завершила функциональную проверку твердотельных кнопок — сенсорных областей на корпусе устройства с обратной тактильной отдачей. Компания собралась заменить такими сенсорами кнопки включения, регулировки громкости, управления камерой и Action Button.

Журналисты издания 9to5Mac заметили, что в честь юбилея Apple должна представить по-своему уникальный аппарат. Они напомнили, что iPhone X, вышедший в год 10-летия с момента появления первого смартфона бренда, получил дизайн без кнопки Home и «монобровь» на экране.

Ранее инсайдер Digital Chat Station заявил, что iPhone 17e получит дизайн новых смартфонов Apple. Однако девайс останется с экраном 60 герц.

×
Читайте нас также:
#iphone
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Hyundai заменит людей роботами: на заводах появятся 25 тысяч гуманоидов Atlas
Изображение к статье: Прогрессивная Мальта.
Изображение к статье: Эмбрион в космосе
Изображение к статье: Женщина в ноутбуком

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: урна для бюллетеней на выборах
Политика
Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: урна для бюллетеней на выборах
Политика
Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео