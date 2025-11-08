Сырье для него гораздо более распространено и доступно, чем уран, и обладает огромным энергетическим потенциалом.

В Китае разработали реактор для тяжелых судов, работающий на расплавленной соли тория. Это топливо считается более безопасным по сравнению с ураном и не требует воды для охлаждения реактора, пишет South China Morning Post (SCMP).

По информации издания, новый реактор могут установить на проектируемом контейнеровозе, который должен стать самым крупным в мире. Судно сможет брать на борт 14 тысяч морских контейнеров. Его планируется оснастить дополнительным дизельным генератором, но основной реактор будет ториевым жидкосолевым и сможет достигать тепловой мощности 200 МВт. SCMP отмечает, что это соответствует мощности ядерного реактора S6W, используемого на американских подлодках класса Seawolf.

Если новая технология будет успешно опробована и внедрена, это может кардинально изменить ситуацию в коммерческом судоходстве, отмечает SCMP.

Почему торий

Торий гораздо более распространен и доступен, чем уран, и обладает огромным энергетическим потенциалом. По оценкам, залежей в одном из хвостохранилищ рудника во Внутренней Монголии достаточно, чтобы обеспечить электроэнергией весь Китай более чем на 1000 лет.

В основе работы ТРРС — точно выверенная цепочка превращений. Природный торий-232 преобразуется в уран-233 — расщепляющийся изотоп, способный поддерживать цепные ядерные реакции. Торий-232 поглощает нейтрон, превращаясь в торий-233, который распадается на протактиний-233, а уже его распад дает собственно топливо. Весь процесс происходит внутри активной зоны реактора. Цепную реакцию инициируют нейтроны от небольшого начального заряда расщепляющегося материала, например, обогащенного урана-235 или плутония-239.

«С момента первого достижения критичности 11 октября 2023 года ториевый реактор на расплавленных солях непрерывно генерирует тепло за счет ядерного деления», — пояснила заместитель директора Шанхайского института прикладной физики Китайской академии наук Ли Циннуань.

Безопасность превыше всего

По ее словам, когда реактору требуется добавление топлива, обычные водо-водяные реакторы приходится останавливать, чтобы вскрывать верхнюю крышку корпуса высокого давления для замены топливных сборок. В ТРРС ядерное топливо равномерно растворено в теплоносителе — расплаве соли и циркулирует вместе с ним, что позволяет «заправлять» реактор без остановки.

«Такая конструкция не только повышает коэффициент использования топлива, но и значительно сокращает объем радиоактивных отходов — это еще одно из преимуществ ТРРС», — подчеркнула Ли.

Безопасность — основа ядерной отрасли. Как типичный представитель реакторов четвертого поколения, ТРРС отличается такими достоинствами, как внутренняя безопасность, охлаждение без воды, работа при атмосферном давлении и высокотемпературный выход, и признан международным сообществом наиболее пригодным способом использования тория в ядерной энергетике.