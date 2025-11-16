Температуры океанов достигли рекордных отметок, подобный перегрев грозит климатической катастрофой. Об этом предупредили китайские ученые под руководством Тяньюня Донга, его исследование было опубликовано в научном журнале Science Daily.

Согласно результатам исследования, морские волны тепла охватили 96 процентов мирового океана и длились в четыре раза дольше обычного. В частности, в Северной Атлантике такие волны продолжались 525 дней, а в восточной части Тихого океана из-за колебаний температура воды повысилась на 1,63 градуса.

Перегрев океанов, по мнению ученых, связан с изменением течений, ослаблением ветров и уменьшением облачности. Специалисты предупредили, что подобные аномальные показатели могут указывать на значительные изменения климата планеты. По их оценке, потенциально критический перегрев океанов может привести к климатической катастрофе, так как из-за него может пострадать морская экосистема, погибнуть кораллы, что, в свою очередь, скажется на рыболовстве.