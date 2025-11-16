Baltijas balss logotype
Китайский воздушный змей научился вырабатывать электричество

Техно
Дата публикации: 16.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Большой шаг для мировой энергетики.

Большой шаг для мировой энергетики.

Легкие турбины, установленные на летающих платформах, способны питать 10 000 домохозяйств.

Китай успешно провел летные испытания крупнейшего в мире энергетического змея, что стало прорывом в развитии технологии получения энергии от высоких ветров. Испытания подтвердили, что система может полностью раскрываться и убираться в воздухе, демонстрируя потенциал наземных комплексов высокотурбулентной ветроэнергетики.

По данным Global Times, тесты прошли в автономном районе Внутренняя Монголия. Площадь змея составляет 5000 квадратных метров, и он входит в состав первого национального исследовательского проекта Китая, посвященного использованию энергии ветра на больших высотах.

Разработанная Китайской энергетической инженерной корпорацией в рамках ключевой государственной программы, система успешно прошла полный цикл воздушного развертывания и сворачивания. Этот успех считается важнейшим шагом на пути к инженерному внедрению и коммерческому использованию высотной ветроэнергетики в стране.

На испытательном полигоне гелиевый аэростат поднял гигантский змей примерно на 300 метров над землей. Достигнув высоты, змей раскрылся и потянул тяговые тросы, соединенные с генератором на земле, превращая энергию ветра в электричество.

Высотная ветроэнергетика считается новым рубежом в сфере возобновляемой энергетики благодаря более высоким скоростям ветра, стабильности потоков и большему потенциалу выработки. В мире существуют два основных подхода: воздушные системы и наземные.

Воздушные системы используют легкие турбины, установленные на летающих платформах, тогда как наземные, к которым относится китайская система, применяют змеи или купола, приводящие в движение генераторы на земле.

Во время недавних испытаний специалисты также протестировали меньшие воздушные змеи площадью по 1200 квадратных метров. Тесты успешно подтвердили корректное раскрытие, сворачивание и стабильное преобразование энергии.

По сравнению с традиционными наземными ветряными электростанциями, высотные системы с воздушными змеями могут экономить до 95% площади, сокращать потребление стали на 90% и снижать стоимость генерации примерно на 30%.

Одна система мощностью 10 мегаватт способна производить около 20 миллионов киловатт-часов в год — достаточно, чтобы обеспечить электроэнергией примерно 10 000 домохозяйств.

#экология #энергетика #технологии #электроэнергия #Китай
