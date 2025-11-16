Baltijas balss logotype
Мужчин предупредили о вреде модных трусов с подогревом 0 262

Техно
Дата публикации: 16.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Мужчин предупредили о вреде модных трусов с подогревом
ФОТО: Unsplash

Трусы с подогревом снижают фертильность мужчин и увеличивают риск рака.

Модные среди молодых мужчин трусы с электрическим подогревом оказались вредны для здоровья. Электротрусы, представляющие собой боксеры со вшитыми в них нагревательными элементами, позиционируются на маркетплейсах как полезный зимний аксессуар. Несмотря на стоимость в четыре тысячи рублей, изделие пользуется большой популярностью у школьников и зумеров, которые рассматривают его в качестве стильного аксессуара.

Однако, как отмечает издание, врачи предупредили, что регулярное использование таких трусов может нанести существенный вред репродуктивному здоровью мужчин. Так, постоянный нагрев области паха приводит к перегреву мошонки, что вызывает гибель сперматозоидов и, как следствие, снижает фертильность. К другим потенциальным рискам специалисты отнесли повышенный риск развития рака, возникновение кожных инфекций в области постоянного теплового воздействия, а также обострение заболеваний крови.

#мода #рак #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео