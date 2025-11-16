Модные среди молодых мужчин трусы с электрическим подогревом оказались вредны для здоровья. Электротрусы, представляющие собой боксеры со вшитыми в них нагревательными элементами, позиционируются на маркетплейсах как полезный зимний аксессуар. Несмотря на стоимость в четыре тысячи рублей, изделие пользуется большой популярностью у школьников и зумеров, которые рассматривают его в качестве стильного аксессуара.

Однако, как отмечает издание, врачи предупредили, что регулярное использование таких трусов может нанести существенный вред репродуктивному здоровью мужчин. Так, постоянный нагрев области паха приводит к перегреву мошонки, что вызывает гибель сперматозоидов и, как следствие, снижает фертильность. К другим потенциальным рискам специалисты отнесли повышенный риск развития рака, возникновение кожных инфекций в области постоянного теплового воздействия, а также обострение заболеваний крови.