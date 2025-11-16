Карл Пей перечислил признаки смартфона будущего. Об этом он заявил в интервью изданию Wired.

Глава китайско-британской фирмы по производству смартфонов и аксессуаров предсказал, что со временем приложения исчезнут. «Я считаю, что в будущем телефон будет иметь только одно приложение — его операционную систему (ОС)», — рассказал Пей. По его мнению, ОС будет достаточно, чтобы выполнять рутинные действия и развлекать пользователя.

Предприниматель считает, что с помощью нейросетей гаджет сможет предсказывать действия владельца. «Например, система знает вашу ситуацию, время, место и расписание, и она подсказывает, что вам следует делать», — описал эту особенность Карл Пей. По его мнению, устройства будущего окажутся «агентными, автоматизированными и проактивными».

При этом Пэй понимает, что сейчас эта концепция слишком революционна, чтобы ее принимать: «Если мы завтра уберем из наших смартфонов приложения, то их никто не купит». Предприниматель считает, что описанные им телефоны будущего появятся через 7-10 лет.

В заключении Карл Пэй подчеркнул важность внедрения инноваций и заметил, что крупнейший IT-гигант на рынке — Apple — стал скучным. «В прошлом году они запустили Apple Intelligence, но по факту сервис умеет только генерировать эмодзи», — посетовал специалист.