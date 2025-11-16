Baltijas balss logotype
Робот Tesla поумнел 0 186

Техно
Дата публикации: 16.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Робот Tesla поумнел
ФОТО: Global Look Press

Робот Tesla стал умнее, научился складывать белье и протирать стол.

Робот Tesla Optimus стал умнее и научился лучше управляться с мелкой моторикой. Об этом председатель совета директоров компании Робин Денхолм заявил в интервью телеканала CNBC.

В интервью Денхолма спросили, когда Optimus станет таким же ловким, как человек. Топ-менеджер заметил, что гуманоид стал умнее и лучше освоил мелкую моторику — так, он умеет складывать одежду.

«Я взаимодействовал с Optimus в лаборатории. Он умеет складывать белье. Он отлично вытирает стол. Он может передавать вам вещи. Вы даже можете пожать ему руку», — заявил Робин Денхолм. Также председатель совета директоров Tesla заметил, что способность манипуляторов робота — механических рук — чувствовать предметы стала впечатляющей.

В заключение Денхолм признался, что роботы уже помогают людям в офисах Tesla в Пало-Альто, Калифорния. «Мы меняем представление о транспорте, но мы также меняем представление о робототехнике», — заметил топ-менеджер Tesla, подчеркнув, что роботы станут полезными и универсальными в будущем.

Глава корпорации Tesla Илон Маск заявил, что хочет контролировать армию роботов. Пока он не отказался от идеи создать тысячи роботов Optimus.

Читайте нас также:
#Илон Маск #транспорт #искусственный интеллект #технологии
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
