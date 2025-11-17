Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Apple похоронила свой самый дорогой компьютер. Почему? 0 202

Техно
Дата публикации: 17.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Apple похоронила свой самый дорогой компьютер. Почему?
ФОТО: Youtube

Bloomberg: Apple не будет обновлять свой самый дорогой компьютер Mac Pro.

Корпорация Apple больше не будет выпускать обновления для своего самого дорогого компьютера. Об этом сообщает Bloomberg.

Обозреватель агентства Марк Гурман обратил внимание, что последняя версия Mac Pro вышла летом 2023 года. Модель получила процессор M2 Ultra, который считается достаточно устаревшим. Также аппарат имеет дизайн, который впервые внедрили в 2019 году. Инсайдер отметил, что IT-гигант, скорее всего, больше не будет обновлять этот девайс.

Mac Pro является самым дорогим компьютером в линейке Apple. Стоимость актуальной модели начинается с 7 тысяч долларов. «Mac Pro не будет существенно обновлен в 2026 году», — заявил Марк Гурман и подчеркнул, что Apple «в значительной степени списала устройство со счетов», фактически похоронив его.

Преемником Mac Pro, по мнению известного инсайдера, окажется Mac Studio. Этот аппарат имеет мощное «железо» — процессор M4 Max и от 36 гигабайт оперативной памяти. При это он стоит дешевле — от 2 тысяч долларов. «Studio олицетворяет собой как настоящее, так и будущее стратегии Apple в области профессиональных настольных компьютеров», — подытожил автор.

Читайте нас также:
#дизайн #apple
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Разгадана тайна двух странных гигантских «сгустков» в недрах Земли: ученые нашли объяснение
Изображение к статье: Физики 200 лет распространяли чушь о причинах скольжения на льду — теперь-то всё стало ясно
Изображение к статье: Земной мох девять месяцев провёл в открытом космосе и выжил — на очереди озеленение Марса
Изображение к статье: Ледник в Антарктиде рухнул с рекордной скоростью: как быстро повысится уровень океана

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Федор Мороз: как сварить щи и помолчать – что нужно сделать 24 ноября для счастья
Дом и сад
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Федор Мороз: как сварить щи и помолчать – что нужно сделать 24 ноября для счастья
Дом и сад
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео