Участвуя в программах Европейского космического агентства (ЕКА), латвийские организации в прошлом году получили финансирование в размере 4,9 миллиона евро, свидетельствует отчёт Министерства образования и науки за 2024 год.

Из этой суммы 1,58 млн евро получены в национальной программе, а 1,2 млн евро — в основной программе поддержки технологий.

Среди наиболее значимых проектов выделены контракт «Коммерциализационного реактора» на сумму 1,1 млн евро по созданию бизнес-инкубатора ЕКА в Латвии, а также проект ООО Baltic Scientific Instruments по разработке основанных на перовскитах детекторов для рентгеновского и гамма-излучения.

Перовскит — это материал с уникальной кристаллической структурой, который используются для создания дешевых солнечных элементов, светодиодов, фотодетекторов и других оптоэлектронных устройств.

В свою очередь, с 2015 года наибольшие суммы контрактов в программах ЕКА по развитию космических технологий и услуг получили шесть латвийских организаций.

Главным инструментом развития космического сектора в Латвии является участие в Европейском космическом агентстве в статусе ассоциированного члена. Дополнительно используются возможности, которые предоставляет участие в Космической программе ЕС и Агентстве космической программы ЕС, а также участие в программе «Горизонт Европа».

В настоящее время Латвия участвует в пяти целевых программах ЕКА — программе поддержки технологий, наблюдения Земли, космической безопасности, космических исследований, а также в программе развития стартапов Scale-up.