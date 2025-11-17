Пока люди играют с чат-ботами, - выступая как бесплатные тестировщики и сгружая информацию на которой учится ИИ, - за кулисами разворачивается настоящая экологическая драма.

Стремительное наращивание мощностей для искусственного интеллекта постепенно превращается в крупнейший инфраструктурный проект на планете. По прогнозам, усилия отдельных компаний в ближайшие годы приблизятся по масштабу к потреблению крупных государств и серьёзно изменят энергетический и экологический баланс.

Осенью 2025 года руководитель OpenAI Сэм Альтман сообщил о планах создать инфраструктуру суммарной мощностью до 250 гигаватт к 2033 году. Автор материала на Truthdig сравнивает этот показатель с энергопотреблением Индии, где живут около полутора миллиардов человек. При таких темпах выбросы углекислого газа могут оказаться вдвое выше, чем у ExxonMobil, которая считается крупнейшим негосударственным загрязнителем атмосферы.

Подсчёты показывают, что подобная инфраструктура соответствует примерно 60 миллионам видеокарт Nvidia GB300, а для стабильной работы понадобятся ежегодные поставки около 30 миллионов процессоров. В материале отмечается, что этот объём связан с круглосуточной эксплуатацией вычислителей и их быстрым моральным устареванием.

Описываемый проект — лишь один элемент глобальной гонки. Другие крупные компании также собирают собственные гигантские центры обработки данных. Например, инициатива xAI Илона Маска предполагает развитие вычислительных мощностей, эквивалентных 50 миллионам ускорителей класса H100 к концу десятилетия, что потребует примерно 5 гигаватт энергии. И это не считая вложений Китая в гонку искусственного интеллекта, - КНР сегодня скрывает эти данные.

Массовое строительство таких объектов уже влияет на стоимость электроэнергии, перегружая электросети и снижая качество энергоснабжения в жилом секторе. Параллельно растёт нагрузка на водные ресурсы, поскольку охлаждение вычислительных мощностей требует огромных объёмов воды.

По цепочке вверх возникают не меньшие проблемы. Растущий спрос на высокопроизводительные процессоры вызывает бум строительства фабрик по производству микросхем. За два года в разных странах началось возведение почти сотни новых предприятий, среди которых объекты TSMC и Samsung. Они нуждаются в значительных объёмах энергии и воды и используют химические вещества, представляющие опасность для сотрудников.

В отчёте приводится пример фабрики TSMC Fab 25, которой потребуется как минимум 1 гигаватт мощности и около ста тысяч тонн воды ежедневно. Представитель тайваньской природоохранной организации говорит, что это сопоставимо с потреблением почти двухсот тысяч жителей. Южнокорейская организация, защищающая права работников микроэлектронных производств, ранее заявляла о случаях онкологических заболеваний среди персонала, которые связывают с использованием токсичных соединений.

Ситуация охватывает не только центры обработки данных и фабрики, но и добывающие отрасли. Производство продвинутых графических ускорителей зависит от редкоземельных элементов и других материалов, которые требуют масштабной разработки месторождений. Технологические корпорации направляют миллиарды долларов в оборудование и инфраструктуру, а государства вступают в торговые конфликты, чтобы замедлить развитие конкурентов.

Авторы анализа подводят итог: директора компаний обсуждают объём вычислений, необходимый для развития искусственного интеллекта, но остаётся открытым вопрос, насколько такие системы соответствуют возможностям планеты и доступным природным ресурсам.