Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Гипертония повреждает нейроны за три дня до появления симптомов 0 523

Техно
Дата публикации: 18.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Гипертония повреждает нейроны за три дня до появления симптомов
ФОТО: Unsplash

Раскрыт неочевидный триггер когнитивных нарушений.

Гипертония запускает повреждение мозга задолго до того, как поднимается артериальное давление. К такому выводу пришли исследователи Медицинского центра Вейла Корнелла, которые впервые проследили развитие нарушений на уровне отдельных клеток. Результаты работы опубликованы в Neuron.

Ученые моделировали гипертонию у мышей с помощью ангиотензина II — гормона, участвующего в регуляции давления. Затем они проанализировали 80 тысяч клеток коры мозга методом одиночного РНК-секвенирования через 3 дня после начала воздействия и через 42 дня, когда когнитивные нарушения уже явно проявлялись.

На третий день — когда давление еще оставалось в норме — в мозге начинались выраженные изменения. Эндотелиальные клетки переходили к «преждевременному старению» и теряли способность поддерживать сосудистый барьер. Интернейроны, управляющие балансом возбуждения, снижали активность, создавая сбои в работе нейронных сетей. А клетки-предшественники олигодендроцитов прекращали созревать, что в дальнейшем нарушало формирование миелиновых оболочек.

К 42-му дню нарушения усиливались: снижалась скорость проведения сигналов, появлялась митохондриальная дисфункция нейронов и заметные когнитивные расстройства.

Авторы подчеркивают, что повреждения запускает не само повышение давления, а прямое действие ангиотензина II на клетки мозга. Это объясняет, почему когнитивные нарушения у пациентов с гипертонией развиваются даже при умеренных показателях давления.

Читайте нас также:
#медицина #исследования #мозг #гипертония
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Разгадана тайна двух странных гигантских «сгустков» в недрах Земли: ученые нашли объяснение
Изображение к статье: Физики 200 лет распространяли чушь о причинах скольжения на льду — теперь-то всё стало ясно
Изображение к статье: Земной мох девять месяцев провёл в открытом космосе и выжил — на очереди озеленение Марса
Изображение к статье: Ледник в Антарктиде рухнул с рекордной скоростью: как быстро повысится уровень океана

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Федор Мороз: как сварить щи и помолчать – что нужно сделать 24 ноября для счастья
Дом и сад
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Федор Мороз: как сварить щи и помолчать – что нужно сделать 24 ноября для счастья
Дом и сад
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео