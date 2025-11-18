Власти штата Вашингтон первыми в США приняли законопроект, легализующий процедуру погребения людей путем превращения их в компостную массу. Давление на губернатора штата столь велико, что он наверняка подпишет этот документ, после чего тот вступит в законную силу. А компания «Recompose» уже разработала технологию и подготовила соответствующую коммерческую услугую.

Сторонники нового метода выдвигают следующие аргументы. Что такое традиционная могила? Это участок драгоценной земли, на десятилетия выведенный из эксплуатации, внутри которого лежит накачанный химикатами труп в очень дорогом ящике из ценных сортов древесины. С нулевой пользой, большими расходами на захоронение и серьезным ущербом для окружающей среды. При кремации, которая в США теперь стоит уже не дешевле традиционного погребения, земля не используется, зато в атмосферу попадает изрядное количество выбросов – продуктов горения останков и топлива.

А переработка тел в компост, помимо экономических выгод, решает еще и проблему распространения болезней. Когда Линн Карпентер-Боггс, ученый-консультант Recompose, проектировала компостную камеру для людей, она взяла за основу технологию утилизации трупов скота. В свое время эта методика помогла остановить распространение птичьего гриппа на фермах штата – почему бы не решить одним махом несколько задач сразу?

Стоимость услуги порядка $5,5 тыс. — немного дороже кремации, но много дешевле традиционного захоронения. Тело помещают в камеру со смесью люцерны, соломы и опилок, и в течение 30 дней повышают температуру до 65 градусов по Цельсию. При такой обработке не выживают ни микробы, ни содержащиеся в теле фармацевтические препараты. Кардиостимуляторы извлекаются до процедуры, импланты и протезы после, а на выходе получается кубический метр универсального удобрения.