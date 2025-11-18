Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Штат Вашингтон постановил перерабатывать покойников в компост 1 596

Техно
Дата публикации: 18.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Жители американского Запада будут ближе к земле.

Жители американского Запада будут ближе к земле.

Стоимость услуги порядка 5500 долларов — немного дороже кремации.

Власти штата Вашингтон первыми в США приняли законопроект, легализующий процедуру погребения людей путем превращения их в компостную массу. Давление на губернатора штата столь велико, что он наверняка подпишет этот документ, после чего тот вступит в законную силу. А компания «Recompose» уже разработала технологию и подготовила соответствующую коммерческую услугую.

Сторонники нового метода выдвигают следующие аргументы. Что такое традиционная могила? Это участок драгоценной земли, на десятилетия выведенный из эксплуатации, внутри которого лежит накачанный химикатами труп в очень дорогом ящике из ценных сортов древесины. С нулевой пользой, большими расходами на захоронение и серьезным ущербом для окружающей среды. При кремации, которая в США теперь стоит уже не дешевле традиционного погребения, земля не используется, зато в атмосферу попадает изрядное количество выбросов – продуктов горения останков и топлива.

А переработка тел в компост, помимо экономических выгод, решает еще и проблему распространения болезней. Когда Линн Карпентер-Боггс, ученый-консультант Recompose, проектировала компостную камеру для людей, она взяла за основу технологию утилизации трупов скота. В свое время эта методика помогла остановить распространение птичьего гриппа на фермах штата – почему бы не решить одним махом несколько задач сразу?

Стоимость услуги порядка $5,5 тыс. — немного дороже кремации, но много дешевле традиционного захоронения. Тело помещают в камеру со смесью люцерны, соломы и опилок, и в течение 30 дней повышают температуру до 65 градусов по Цельсию. При такой обработке не выживают ни микробы, ни содержащиеся в теле фармацевтические препараты. Кардиостимуляторы извлекаются до процедуры, импланты и протезы после, а на выходе получается кубический метр универсального удобрения.

Читайте нас также:
#здравоохранение #наука #экология #смерть #законы #технологии
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
2
3
3
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    18-го ноября

    Давайте трупанину сразу в жратву, пока не протухли. А потом их сожрут и выйдут они говнами в компосты. Пользительность экая. Сколько бигмаков можно накрутить... 🤑 Мухопитомники можно открыть с нажористым американским опарышем... Да мого куда можно дармовую трупанину пристроить... Мыловарение... Вашингтоньшине есть куда ещё эволюционировать.

    3
    0

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Разгадана тайна двух странных гигантских «сгустков» в недрах Земли: ученые нашли объяснение
Изображение к статье: Физики 200 лет распространяли чушь о причинах скольжения на льду — теперь-то всё стало ясно
Изображение к статье: Земной мох девять месяцев провёл в открытом космосе и выжил — на очереди озеленение Марса
Изображение к статье: Ледник в Антарктиде рухнул с рекордной скоростью: как быстро повысится уровень океана

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео