У 11% автомобилей в Латвии скручены данные пробега

Техно
Дата публикации: 18.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: У 11% автомобилей в Латвии скручены данные пробега
ФОТО: pixabay

У 10,8% проверенных автомобилей в Латвии были выявлены искажённые, то есть скрученные данные пробега, сообщили агентству LETA представители платформы отчётов об истории автомобилей carVertical, ссылаясь на данные платформы.

Согласно этим данным, в Латвии пробег автомобилей в среднем был уменьшен на 102 400 километров.

Одновременно у 59,3% автомобилей в Латвии имеются записи о полученных повреждениях. Представители платформы поясняют, что с 2024 года этот показатель вырос почти на два процентных пункта, а средняя сумма ущерба составляет 2800 евро.

Также данные свидетельствуют, что 70,5% проверенных автомобилей в Латвии были ввезены из-за рубежа. У таких автомобилей часто скрываются скрученные данные пробега и следы повреждений.

Средний возраст проверенных автомобилей в Латвии составляет 11,4 года по сравнению с 11,1 года в 2024 году. Соответственно, покупатели в Латвии приобретают немного более старые транспортные средства.

Эксперт в сфере автомобильной промышленности Матс Бузелис указывает, что у покупателей подержанных автомобилей часто есть определённые ожидания относительно пробега.

"Некоторые хотят автомобиль с пробегом до 100 000 километров, другие — до 200 000. Машины с большим пробегом труднее продать, поэтому недобросовестные продавцы скручивают одометр, чтобы сделать транспортное средство более привлекательным и увеличить прибыль", — поясняет он.

Компания ежегодно проводит исследование прозрачности европейского автомобильного рынка, чтобы определить страны, где покупка подержанного автомобиля сопряжена с наибольшими рисками. В этом году Латвия заняла 24-е место из 25 стран. Первое место в Индексе прозрачности занимает Великобритания, где у 2,3% автомобилей зафиксирован скрученный пробег, а у 17% имеются записи о повреждениях.

В исследовании анализировались отчёты об истории автомобилей, приобретённые клиентами компании в период с сентября 2024 года по август 2025 года.

#Латвия #автомобили #статистика
