Windows научилась сама скачивать вирусы на компьютер 0 942

Техно
Дата публикации: 20.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Windows научилась сама скачивать вирусы на компьютер
ФОТО: Global Look Press

Windows Central: Windows оказалась способной скачивать вирусы из интернета.

Операционная система (ОС) Windows 11 с поддержкой искусственного интеллекта (ИИ) может сама скачивать вредоносные программы. Об этом сообщает издание Windows Central.

Ранее корпорация Microsoft представила обновление своей ОС, добавив в нее агентов ИИ, способных в фоновом режиме анализировать потребности пользователя и решать задачи. Позже специалисты компании предупредили пользователей, что работа ИИ-агентов сопряжена с рисками: существует вероятность, что продвинутая нейросеть может скачать и установить вредоносную программу.

Речь идет об экспериментальных функциях агентов, которые отключены по умолчанию. После их активации агенты получают больше прав для взаимодействия с данными и файлами на компьютере. Так, в Microsoft научили ОС самостоятельно создавать учетные записи и скачивать необходимые для работы программы, среди которых могут быть и вирусы.

«Приложения ИИ создают дополнительные риски безопасности, когда вредоносный контент, встроенный в элементы пользовательского интерфейса или документы, может перенастраивать инструкции для агентов», — заявили в Microsoft. В компании посоветовали активировать агентский режим только продвинутым пользователям и принимать на себя все риски. Новые функции Windows 11 появятся в начале 2026 года.

В конце ноября Microsoft признала ошибку, связанную с платными обновлениями для Windows 10. Ранее выяснилось, что пользователи первых обновлений не смогли установить их из-за проблем.

#искусственный интеллект #microsoft #безопасность #вирусы
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
