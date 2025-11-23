Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова 0 213

Техно
Дата публикации: 23.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова

Роберт Грюндель, бывший глава отдела безопасности продукции стартапа Figure AI, занимающегося разработкой человекоподобных роботов и поддерживаемого Nvidia, подал в суд на компанию. Он утверждает, что был безосновательно уволен после того, как предупредил руководство стартапа о том, что роботы компании «достаточно сильны, чтобы проломить человеческий череп».

Иск Грюнделя в конце этой недели был подан в федеральный суд Северного округа Калифорнии. Адвокаты истца позиционируют своего клиента, как разоблачителя, который был уволен из Figure AI в сентябре, всего через несколько дней после того, как направил задокументированные опасения по вопросам безопасности руководству стартапа.

Иск подан спустя два месяца после того, как Figure AI была оценена в $39 млрд в ходе очередного раунда финансирования, в котором в роли основного инвестора выступил фонд Parkway Venture Capital. Рыночная стоимость стартапа выросла в 15 раз по сравнению с началом 2024 года, когда компания привлекла средства таких инвесторов, как Джефф Безос (Jeff Bezos), Nvidia и Microsoft.

В исковом заявлении говорится, что Грюндель предупреждал гендиректора Figure AI Бретта Адкока и главного инженера Кайла Эдельберга о возможности того, что роботы могут нанести серьёзный вред человеку. Он также сообщил, что один из них из-за неисправности проделал отверстие шириной четверть дюйма в стальной дверце холодильника.

В документе сказано, что Грюндель предостерегал руководство от «сворачивания дорожной карты по безопасности», которую ранее он презентовал двум потенциальным инвесторам, в итоге профинансировавшим стартап. Грюндель выразил опасения по поводу того, что «план обеспечения безопасности продукции, который повлиял на их решение об инвестициях, фактически уничтожен» ещё в том месяце, когда Figure AI завершила раунд финансирования.

В иске говорится, что такие действия впоследствии могли быть расценены, как мошенничество. Отмечается, что опасения истца по поводу безопасности воспринимались руководством как «препятствия, а не выполнение служебных обязательств». В конечном счёте компания с расплывчатой формулировкой об «изменении бизнес-направления» уволила Грюнделя. Теперь же он требует возмещения понесённого ущерба, а также компенсации и штрафа для Figure AI, настаивая на том, чтобы дело рассматривалось судом присяжных.

Представитель Figure AI, комментируя данный вопрос, заявил, что Грюндель «был уволен за неудовлетворительную работу», и что его «обвинения являются ложью, которую Figure AI опровергнет в суде».

Читайте нас также:
#инвестиции #безопасность #технологии #стартап
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Астрономы наконец-то объяснили странную физику огромных призрачных структур в космосе
Изображение к статье: Что произойдет с человеком, если в него врежется маленькая черная дыра: у физиков есть ответ
Изображение к статье: Наше светило переживает невиданные катаклизмы. Иконка видео
Изображение к статье: Этот мох вырос из споры, которая находилась в открытом космосе девять месяцев. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: В Дубае открылся самый высокий отель в мире: сколько в нем этажей
Техно
Изображение к статье: Зеленский не поедет к Трампу на этой неделе
В мире
Изображение к статье: Первые горнолыжные трассы в Латвии могут открыться уже в выходные
Lifenews
1
Изображение к статье: Что и требовалось доказать: Manabalss.lv станет «карманным»?
Наша Латвия
4
Изображение к статье: Котоцид какой-то. Новая Зеландия истребит 2,5 млн одичавших бездомных кошек
В мире
1
Изображение к статье: Президент Литвы подозревает связь между мирным планом Трампа и воздушными шарами из Беларуси
В мире
1
Изображение к статье: В Дубае открылся самый высокий отель в мире: сколько в нем этажей
Техно
Изображение к статье: Зеленский не поедет к Трампу на этой неделе
В мире
Изображение к статье: Первые горнолыжные трассы в Латвии могут открыться уже в выходные
Lifenews
1

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео