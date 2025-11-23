Роберт Грюндель, бывший глава отдела безопасности продукции стартапа Figure AI, занимающегося разработкой человекоподобных роботов и поддерживаемого Nvidia, подал в суд на компанию. Он утверждает, что был безосновательно уволен после того, как предупредил руководство стартапа о том, что роботы компании «достаточно сильны, чтобы проломить человеческий череп».

Иск Грюнделя в конце этой недели был подан в федеральный суд Северного округа Калифорнии. Адвокаты истца позиционируют своего клиента, как разоблачителя, который был уволен из Figure AI в сентябре, всего через несколько дней после того, как направил задокументированные опасения по вопросам безопасности руководству стартапа.

Иск подан спустя два месяца после того, как Figure AI была оценена в $39 млрд в ходе очередного раунда финансирования, в котором в роли основного инвестора выступил фонд Parkway Venture Capital. Рыночная стоимость стартапа выросла в 15 раз по сравнению с началом 2024 года, когда компания привлекла средства таких инвесторов, как Джефф Безос (Jeff Bezos), Nvidia и Microsoft.

В исковом заявлении говорится, что Грюндель предупреждал гендиректора Figure AI Бретта Адкока и главного инженера Кайла Эдельберга о возможности того, что роботы могут нанести серьёзный вред человеку. Он также сообщил, что один из них из-за неисправности проделал отверстие шириной четверть дюйма в стальной дверце холодильника.

В документе сказано, что Грюндель предостерегал руководство от «сворачивания дорожной карты по безопасности», которую ранее он презентовал двум потенциальным инвесторам, в итоге профинансировавшим стартап. Грюндель выразил опасения по поводу того, что «план обеспечения безопасности продукции, который повлиял на их решение об инвестициях, фактически уничтожен» ещё в том месяце, когда Figure AI завершила раунд финансирования.

В иске говорится, что такие действия впоследствии могли быть расценены, как мошенничество. Отмечается, что опасения истца по поводу безопасности воспринимались руководством как «препятствия, а не выполнение служебных обязательств». В конечном счёте компания с расплывчатой формулировкой об «изменении бизнес-направления» уволила Грюнделя. Теперь же он требует возмещения понесённого ущерба, а также компенсации и штрафа для Figure AI, настаивая на том, чтобы дело рассматривалось судом присяжных.

Представитель Figure AI, комментируя данный вопрос, заявил, что Грюндель «был уволен за неудовлетворительную работу», и что его «обвинения являются ложью, которую Figure AI опровергнет в суде».