Исследователи из Лондонского университета королевы Марии и Университетского колледжа Лондона разрабатывают междисциплинарную базу для оснащения роботов аналогом чувств людей. Эта работа на стыке физиологии, психологии, искусственного интеллекта и робототехники, которая должна позволить машинам воспринимать мир так, как это делают люди. Или лучше — например, обеспечить их аналогом шестого чувства, которым сами люди почти не пользуются.

В данном случае шестым чувством называют дистанционное осязание, когда по восприятию изменений среды можно обнаружить некий объект до вступления с ним в контакт. Оно хорошо развито у птиц — в частности, кулики могут обнаруживать червей в толще песка по движения отдельных песчинок через касание их тонким и чувствительным клювом. Люди, как оказалось, при должной тренировке тоже способны найти закопанный предмет при соприкосновении с песком.

В ходе экспериментов выяснилось, что в среднем люди находят закопанные объекты на глубине до 2,7 см, предельная дальность — 6,9 см. Вероятность успеха составляет 70%, тогда как у роботов с соответствующими сенсорами она не выше 40 %. Задача в том, чтобы усовершенствовать и датчики, и систему обработки данных, для чего нужно разобраться, как именно работает дистанционное осязание у людей.

С практической точки зрения данный навык нужен роботам для деликатного обращения с различными материалами, а также для поиска скрытых объектов. Это пригодится, папример, в археологии, при проведении поисково-спасательных операций, а также при работе с инопланетным грунтом – кто знает, что скрывается под пылевым слоем на Марсе? Также такие сенсоры пригодятся, когда придется работать с агрессивной средой, где лучше избегать прямого контакта с опасным веществом.