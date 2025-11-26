Baltijas balss logotype
Проблема Хаббла: в нашем понимании Вселенной есть что-то неправильное, подтверждают астрономы

Техно
Дата публикации: 26.11.2025
Focus
Изображение к статье: Проблема Хаббла: в нашем понимании Вселенной есть что-то неправильное, подтверждают астрономы
ФОТО: NASA

Ученые изучили последний выпуск данных Атакамского космологического телескопа и сделали важное открытие о постоянной Хаббла, пишет Фокус.

С октября 2007 года до середины 2022 года Атакамский космологический телескоп (АКТ) исследовал Вселенную. Он обнаружил множество необычных объектов, но главным предметом его исследования было реликтовое излучение. Это световое эхо Большого взрыва, первый свет, свободно распространявшийся по Вселенной. Это излучение имеет решающее значение для нашего понимания Вселенной. Астрономы провели анализ последнего выпуска данных АКТ и оказалось, что они подтверждают, что в нашем понимании Вселенной есть что-то совершенно неправильное. Исследование опубликовано в Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, пишет IFLScience.

Как известно Вселенная расширяется с момента Большого взрыва 13,8 млрд лет назад. Скорость расширения Вселенной показывает постоянная Хаббла. Ее можно измерить несколькими способами. Но наиболее точные результаты дают измерения реликтового излучения, а также наблюдение за переменными звездами в галактиках в локальной Вселенной, которые удаляются от нас. Но существует большая проблема: эти измерения дают разные значения постоянной Хаббла. Это известно, как проблема Хаббла.

Казалось бы, любой метод измерения скорости расширения Вселенной должен давать примерно одинаковые результаты. Но метод измерения звездного света и реликтового излучения дают слишком разные значения постоянной Хаббла. Новые данные телескопа АКТ подтверждают это и только усугубляют загадку. Это значит, что что-то с нашим пониманием Вселенной не так.

По словам ученых, новые данные указывают на еще большее расхождение в значениях постоянной Хаббла.

Раньше астрономы пытались решить это противоречие с помощью альтернативных моделей стандартной космологической модели, описывающей Вселенную с момента Большого взрыва. Это так называемые расширенные космологические модели космоса. Но новые данные показывают, что эти модели не работают.

Новые наблюдения в новых масштабах и с новой поляризацией практически устранили возможность для существования альтернативных моделей, говорят ученые.

Поляризация — это свойство света. Свет поляризован, если его электромагнитное поле колеблется в определенном направлении. Поляризация реликтового излучения очень важна, поскольку она дает новое представление о ранней Вселенной. Она также позволяет лучше и точнее проверять космологические модели.

Результаты исследования расширяют наши знания о самых ранних этапах существования Вселенной, поскольку реликтовое излучение было выпущено всего через 380 000 лет после Большого взрыва. Но загадка проблемы Хаббла остается пока нерешенной.

Фокус

Читайте нас также:
#вселенная #астрономия #исследования
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
