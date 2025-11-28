Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Китайцы распотрошили своего человекоподобного робота 0 257

Техно
Дата публикации: 28.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Эти роботы твердо стоят на своих двоих.

Эти роботы твердо стоят на своих двоих.

Хотя внешний вид напоминает голливудские концепты, компания обещает адаптировать дизайн под различные задачи.

Китайская компания Xpeng оказалась в фокусе внимания после презентации человекоподобного робота нового поколения Iron, удивительно плавная походка которого вызвала подозрения у публики. Некоторые пользователи допустили, что внутри конструкции скрывался человек-оператор.

Чтобы развеять сомнения, генеральный директор компании Хэ Сяопэн самолично провел демонстрацию, вскрыв ногу робота прямо на сцене и показав сложные механизмы внутри, что подтвердило подлинность технологии.

Обновленная версия Iron представляет значительный прогресс по сравнению с моделью 2024 года. Робот обладает антропоморфным позвоночником, бионическими мышцами и гибким покрытием, имитирующим кожу. Различные приводы обеспечивают ему 82 степени свободы по всему корпусу, причем руки имеют 22 степени свободы. Для энергоснабжения применяются легкие твердотельные аккумуляторы, а вычислительную мощность обеспечивают чипы Turing, позволяющие обрабатывать 2250 тераопераций в секунду.

Благодаря применению новой версии системы Vision-Language-Action, бот Iron способен вести диалоги, передвигаться и взаимодействовать с окружением. Хотя внешний вид робота напоминает голливудские концепты, компания обещает адаптировать дизайн под различные задачи. Первоначально роботы будут ориентированы на коммерческий и государственный сектор: работа гидами, консультантами и координаторами потоков посетителей. Серийное производство запланировано на 2026 год.

Илон Маск отреагировал на презентацию, признав достижения Xpeng и предсказав доминирование Tesla и китайских компаний на рынке робототехники. В ответ Хэ Сяопэн подчеркнул, что продемонстрированный робот был полностью разработан китайским стартапом.

Читайте нас также:
#Илон Маск #искусственный интеллект #технологии #робот
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Похоже, мир ждет авиационный коллапс: Airbus массово отзывает один из самых популярных самолетов
Изображение к статье: Космический аппарат готовят к полету. Иконка видео
Иконка видео
Изображение к статье: Никаких россиян в космосе: на Байконуре сломали стартовую площадку

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Президент любит мегапроекты с громкими названиями. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: На лицо ужасные, добрые внутри. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Ветеран латвийской политики: «Мы переживаем эпоху сомнительных ценностей»
Политика
Изображение к статье: На вознаграждения не жалко!
Политика
Изображение к статье: Как правильно отвечать родственникам, которые вас обесценивают
Люблю!
Изображение к статье: Простой и доступный фрукт, способный защитить от диабета
Еда и рецепты
Изображение к статье: Президент любит мегапроекты с громкими названиями. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: На лицо ужасные, добрые внутри. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Ветеран латвийской политики: «Мы переживаем эпоху сомнительных ценностей»
Политика

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео