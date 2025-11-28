Китайская компания Xpeng оказалась в фокусе внимания после презентации человекоподобного робота нового поколения Iron, удивительно плавная походка которого вызвала подозрения у публики. Некоторые пользователи допустили, что внутри конструкции скрывался человек-оператор.

Чтобы развеять сомнения, генеральный директор компании Хэ Сяопэн самолично провел демонстрацию, вскрыв ногу робота прямо на сцене и показав сложные механизмы внутри, что подтвердило подлинность технологии.

Обновленная версия Iron представляет значительный прогресс по сравнению с моделью 2024 года. Робот обладает антропоморфным позвоночником, бионическими мышцами и гибким покрытием, имитирующим кожу. Различные приводы обеспечивают ему 82 степени свободы по всему корпусу, причем руки имеют 22 степени свободы. Для энергоснабжения применяются легкие твердотельные аккумуляторы, а вычислительную мощность обеспечивают чипы Turing, позволяющие обрабатывать 2250 тераопераций в секунду.

Благодаря применению новой версии системы Vision-Language-Action, бот Iron способен вести диалоги, передвигаться и взаимодействовать с окружением. Хотя внешний вид робота напоминает голливудские концепты, компания обещает адаптировать дизайн под различные задачи. Первоначально роботы будут ориентированы на коммерческий и государственный сектор: работа гидами, консультантами и координаторами потоков посетителей. Серийное производство запланировано на 2026 год.

Илон Маск отреагировал на презентацию, признав достижения Xpeng и предсказав доминирование Tesla и китайских компаний на рынке робототехники. В ответ Хэ Сяопэн подчеркнул, что продемонстрированный робот был полностью разработан китайским стартапом.