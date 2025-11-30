Baltijas balss logotype
Названы финалисты премии «Автомобиль года 2026»

Техно
Дата публикации: 30.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Названы финалисты премии «Автомобиль года 2026»

Итальянский журнал Auto, один из организаторов престижной премии The Car of the Year 2026, представил семь финалистов конкурса.

Итальянское издание Isole 24 ore cообщает, что финалисты конкурса, выбранные 62 жюри из 23 европейских стран, включают:

Citroën C5 Aircross – 4,65-метровый SUV с электрической версией на 213 л.с. и гибридными бензиновыми моторами мощностью 145–195 л.с.;

Dacia Bigster – 4,57-метровый SUV с бензиновыми гибридами и версией на GPL;

Fiat Grande Panda – новая версия культового городского автомобиля длиной 4 м с бензиновыми, гибридными и полностью электрическими моторами;

Kia EV4 – полностью электрический компактный кроссовер;

Mercedes CLA;

Renault R4 E-Tech;

Škoda Eniaq.

Победитель премии будет объявлен 9 января на Автосалоне в Брюсселе.

#технологии #конкурс #автомобили
Оставить комментарий

