В России сотни Porsche вдруг превратились в «кирпичи»

Техно
Дата публикации: 01.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: В России сотни Porsche вдруг превратились в «кирпичи»

Сотни Porsche по всей России оказались обездвижены из-за массового сбоя, который дилеры связывают с проблемами связи или неполадками в работе заводской сигнализации, сообщают российские СМИ.

По информации источника, автомобили водителей из Москвы, Краснодара и других городов попросту не заводятся, фактически превратившись в «кирпичи».

Проблема вызвана сбоем VTS (Vehicle Tracking System) — это заводская спутниковая сигнализация Porsche, которая блокирует запуск авто. С чем это связано, неизвестно. Сами владельцы предполагают, что сбой может быть вызван работой средств радиоэлектронной борьбы.

Сбой наблюдается на всех моделях Porsche с 2013 года, где присутствует VTS.

Россияне уже придумали, как решить проблему – надо отключить аккумулятор на 6–10 часов, сняв минусовую клемму с аккумулятора. Затем поставить клемму обратно и провернуть ключ. Но как только машина заглушится, она опять уйдёт в защитный режим и придётся делать эту процедуру ещё раз.

Поэтому многие владельцы просто удаляют блок VTS, чтобы решить проблему раз и навсегда. Это можно сделать в специализированных сервисных центрах. Стоимость процедуры составляет около 500 евро.

#автомобили
