Новая работа международной группы астрономов посвящена интересному открытию — кандидату в подобные Земле планеты с похожими массогабаритными и орбитальными параметрами. С некоторой натяжкой можно сказать, что найден близнец Земли.

Одна беда — в среднем там холоднее, чем на Марсе.

Открытие основано на анализе архивных данных космического телескопа Kepler (миссия K2), который зарегистрировал транзит — снижение яркости звезды, вызванное прохождением перед ней экзопланеты. Орбитальный период длиною в земной год позволил только однократную регистрацию события, что пока удерживает объект HD 137010 b в разряде кандидатов на экзопланеты.

Экзопланета HD 137010 b обращается вокруг звезды, похожей на Солнце (K-карлик), но более холодной и тусклой. Из-за этого количество энергии, получаемой планетой, значительно меньше, чем у Земли, что делает её климат потенциально экстремально холодным. Расчёты показывают, что средняя температура на поверхности может опуститься ниже −68 °C, что ниже средней температуры на Марсе (−65 °C).

Планета-снежок находится почти на краю обитаемой зоны своей звезды, до которой от нас примерно 146 световых лет. Согласно собранной «Кеплером» информации, планета проходила по диску своей звезды 10 часов, что всего на 3 часа меньше, чем Земля могла бы пересекать диск Солнца.

На основании данных телескопа был произведён расчёт орбиты и массы экзопланеты HD 137010 b, которая оказалась немного больше Земли. Это редкая удача — обнаружить землеподобную планету на длинной орбите, а не вблизи убийственного жара центральной звезды.

Добавим, средняя температура Земли без атмосферы и парниковых газов была бы на уровне −18 °C. Для жизни тоже не комфортный вариант. Наличие атмосферы у далёких миров повышает шансы на зарождение там биологической жизни на основе воды — такой или похожей на земную.