Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Отбой воздушной тревоги: падение китайской ракеты в Латвии не прогнозируется - LGS 1 2266

Техно
Дата публикации: 30.01.2026
LETA
Изображение к статье: Отбой воздушной тревоги: падение китайской ракеты в Латвии не прогнозируется - LGS

По последним оценкам, падение ракеты «Zhuque-3» китайской частной компании LandSpace, запущенной в космос в начале декабря, на территорию Латвии не прогнозируется, сообщил агентству LETA представитель государственного АО «Latvijas gaisa satiksme» (LGS) Арнис Лапиньш.

Он отметил, что за подобными объектами ведётся непрерывное слежение и мониторинг. Последняя информация, полученная от Европейской организации по безопасности аэронавигации Eurocontrol, свидетельствует о том, что по трём последним оценкам траектория падения частей ракеты не затронет территорию Латвии.

В пятницу Eurocontrol сообщила, что центры космического наблюдения Европейского союза подтвердили, что активно отслеживают ракету «Zhuque-3» китайской частной компании LandSpace, запущенную в космос в начале декабря, а авиадиспетчерам предоставлены рекомендации по возможным изменениям маршрутов полётов.

Центры наблюдения предупреждают, что объект длиной 13 метров и массой 11 тонн из-за своих больших размеров не сгорит в атмосфере и представляет потенциальную угрозу для южных районов Дании и стран Балтии, либо может упасть в море.

В связи с крупными размерами и массой объекта эксперты предупреждают о возможной опасности, в том числе о рисках для воздушного движения в потенциальной зоне падения.

×
Читайте нас также:
#Латвия #безопасность #ракета #Китай
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
0
1
0
1
0
3

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Hyundai заменит людей роботами: на заводах появятся 25 тысяч гуманоидов Atlas
Изображение к статье: Прогрессивная Мальта.
Изображение к статье: Эмбрион в космосе
Изображение к статье: Женщина в ноутбуком

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео