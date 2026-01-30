По последним оценкам, падение ракеты «Zhuque-3» китайской частной компании LandSpace, запущенной в космос в начале декабря, на территорию Латвии не прогнозируется, сообщил агентству LETA представитель государственного АО «Latvijas gaisa satiksme» (LGS) Арнис Лапиньш.

Он отметил, что за подобными объектами ведётся непрерывное слежение и мониторинг. Последняя информация, полученная от Европейской организации по безопасности аэронавигации Eurocontrol, свидетельствует о том, что по трём последним оценкам траектория падения частей ракеты не затронет территорию Латвии.

В пятницу Eurocontrol сообщила, что центры космического наблюдения Европейского союза подтвердили, что активно отслеживают ракету «Zhuque-3» китайской частной компании LandSpace, запущенную в космос в начале декабря, а авиадиспетчерам предоставлены рекомендации по возможным изменениям маршрутов полётов.

Центры наблюдения предупреждают, что объект длиной 13 метров и массой 11 тонн из-за своих больших размеров не сгорит в атмосфере и представляет потенциальную угрозу для южных районов Дании и стран Балтии, либо может упасть в море.

В связи с крупными размерами и массой объекта эксперты предупреждают о возможной опасности, в том числе о рисках для воздушного движения в потенциальной зоне падения.