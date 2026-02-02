Компания SpaceX бизнесмена Илона Маска планирует запустить на околоземную орбиту до одного миллиона космических аппаратов (КА) для создания сети дата-центров по обработке данных для искусственного интеллекта (ИИ). Об этом со ссылкой на запрос, поданный в Федеральную комиссию по связи США, сообщает агентство Bloomberg.

В соответствующем документе отмечается, что развертывание подобной сети станет первым шагом на пути к формированию цивилизации II типа (согласно классификации советского астрофизика Николая Кардашева), которая для своего существования использует всю энергию центральной звезды планетной системы.

Согласно запросу, эта система, запуск которой может осуществляться с помощью многоразовой ракеты Starship, станет более доступной и экологичной альтернативой наземным центрам обработки данных — вместо систем охлаждения, использующих большие объемы воды, как на суше, сеть будет использовать радиационное охлаждение, что сократит потребность в аккумуляторах. КА планируется выводить на орбиты высотой от 500 до 2000 километров.

Шкала Кардашёва — метод измерения технологического развития цивилизации, основанный на количестве энергии, которое цивилизация может использовать для своих нужд; был предложен советским радиоастрономом Николаем Кардашёвым в работе «Передача информации внеземными цивилизациями», опубликованной в «Астрономическом журнале» СССР в 1964 году.

Цивилизация II типа. Такие цивилизации используют всю доступную энергию их звёздной системы и уже смогли осуществить межзвёздные путешествия и колонизацию планет в других звёздных системах.