На Солнце появился подозрительно таинственный объект

Техно
Дата публикации: 02.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: На Солнце появился подозрительно таинственный объект
ФОТО: Unsplash

Ученые вновь заметили на Солнце загадочный объект, похожий на птицу.

На Солнце вновь обнаружили таинственный объект, похожий на птицу. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии.

«Привет, привет. Давно не виделись. Все-таки есть мнение, что это галактическая частица», — написали исследователи в публикации. Отмечается, что соответствующий кадр был сделан в понедельник, 2 февраля, в 17:12 по рижскому времени. Снимок произведен телескопом LASCO С2.

Примечательно, что похожее фото уже появлялось в мае минувшего года. В тот раз над Солнцем заметили загадочный оптический объект, похожий на птицу и превосходивший планету Земля более чем в 10 раз по размерам. Снимки подобного плана считаются достаточно редкими.

#солнце #исследования
Оставить комментарий

