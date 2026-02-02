На Солнце вновь обнаружили таинственный объект, похожий на птицу. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии.

«Привет, привет. Давно не виделись. Все-таки есть мнение, что это галактическая частица», — написали исследователи в публикации. Отмечается, что соответствующий кадр был сделан в понедельник, 2 февраля, в 17:12 по рижскому времени. Снимок произведен телескопом LASCO С2.

Примечательно, что похожее фото уже появлялось в мае минувшего года. В тот раз над Солнцем заметили загадочный оптический объект, похожий на птицу и превосходивший планету Земля более чем в 10 раз по размерам. Снимки подобного плана считаются достаточно редкими.