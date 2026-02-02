Было бы ужасно оказаться в одиночку на Марсе ночью. Ночное время суток на Красной планете сильно отличается от земного.

Марсоход NASA Curiosity использовал светодиодные лампы камеры Mars Hand Lens Imager, расположенной на конце роботизированного манипулятора, чтобы создать редкий ночной снимок поверхности Красной планеты, пишет Фокус со ссылкой на Futurism.

Ночь на Марсе длиться чуть больше 12 часов. Благодаря тому, что Красная планета имеет похожий наклон оси с Землей, ночи там более длинные зимой и более короткие летом. Но ночью на Марсе царит практически полная тьма, ведь там нет искусственного освещения, а в небе видны лишь звезды. При этом температура ночью на Марсе опускается даже на экваторе до минус 37 градусов по Цельсию.

Марсоход Curiosity, который почти 14 лет исследует Марс оснащен светодиодными лампами на конце своего роботизированного манипулятора, что позволяет ему освещать, казалось бы, бесконечную темноту на Красной планете.

Светодиодные лампы являются частью камеры Mars Hand Lens Imager, расположенной на конце манипулятора Curiosity. Эта камера является одной из семнадцати камер, установленных на марсоходе, и может делать снимки в истинном цвете с разрешением 1600 на 1200 пикселей. Она оснащена как ультрафиолетовыми, так и белыми светодиодными лампами, что позволяет ей делать снимки ночью.

NASA показало один из таких ночных снимков, на котором видно отверстие просверленное марсоходом в поверхности Марса. Это жутковатый вид инопланетной среды является напоминанием о том, что одинокому марсоходу приходится сталкиваться с почти полной темнотой, исследуя Марс в поисках признаков древней жизни.

Иногда ученые использовали светодиодные лампы для сильно затененных участков поверхности днем, таких как внутренние поверхности пробуренных марсоходом отверстий. Ранее лампы использовались для изучения слоистости горных пород с целью лучшего понимания их состава. Однако в 2018 году Curiosity изменил способ бурения отверстий из-за проблем с буровой установкой, в результате чего новые дыры стали слишком шероховатыми и пыльными, чтобы рассмотреть какие-либо детали. Тем не менее, новая дыра, пробуренная Curiosity была признана достаточно гладкой для попытки определения слоев горной породы.

Эта дыра была пробурена во время исследования марсоходом Curiosity региона, богатого геологическими образованиями, называемыми коробчатыми структурами, которые пересекают поверхность на протяжении многих километров и выглядят как гигантские паутины, если смотреть на них из космоса.