Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

NASA показало фотографию поверхности Марса ночью: жуткое зрелище 0 458

Техно
Дата публикации: 02.02.2026
Focus
Изображение к статье: NASA показало фотографию поверхности Марса ночью: жуткое зрелище
ФОТО: NASA

Было бы ужасно оказаться в одиночку на Марсе ночью. Ночное время суток на Красной планете сильно отличается от земного.

Марсоход NASA Curiosity использовал светодиодные лампы камеры Mars Hand Lens Imager, расположенной на конце роботизированного манипулятора, чтобы создать редкий ночной снимок поверхности Красной планеты, пишет Фокус со ссылкой на Futurism.

Ночь на Марсе длиться чуть больше 12 часов. Благодаря тому, что Красная планета имеет похожий наклон оси с Землей, ночи там более длинные зимой и более короткие летом. Но ночью на Марсе царит практически полная тьма, ведь там нет искусственного освещения, а в небе видны лишь звезды. При этом температура ночью на Марсе опускается даже на экваторе до минус 37 градусов по Цельсию.

Марсоход Curiosity, который почти 14 лет исследует Марс оснащен светодиодными лампами на конце своего роботизированного манипулятора, что позволяет ему освещать, казалось бы, бесконечную темноту на Красной планете.

xcvb.jpg

Светодиодные лампы являются частью камеры Mars Hand Lens Imager, расположенной на конце манипулятора Curiosity. Эта камера является одной из семнадцати камер, установленных на марсоходе, и может делать снимки в истинном цвете с разрешением 1600 на 1200 пикселей. Она оснащена как ультрафиолетовыми, так и белыми светодиодными лампами, что позволяет ей делать снимки ночью.

NASA показало один из таких ночных снимков, на котором видно отверстие просверленное марсоходом в поверхности Марса. Это жутковатый вид инопланетной среды является напоминанием о том, что одинокому марсоходу приходится сталкиваться с почти полной темнотой, исследуя Марс в поисках признаков древней жизни.

Иногда ученые использовали светодиодные лампы для сильно затененных участков поверхности днем, таких как внутренние поверхности пробуренных марсоходом отверстий. Ранее лампы использовались для изучения слоистости горных пород с целью лучшего понимания их состава. Однако в 2018 году Curiosity изменил способ бурения отверстий из-за проблем с буровой установкой, в результате чего новые дыры стали слишком шероховатыми и пыльными, чтобы рассмотреть какие-либо детали. Тем не менее, новая дыра, пробуренная Curiosity была признана достаточно гладкой для попытки определения слоев горной породы.

Эта дыра была пробурена во время исследования марсоходом Curiosity региона, богатого геологическими образованиями, называемыми коробчатыми структурами, которые пересекают поверхность на протяжении многих километров и выглядят как гигантские паутины, если смотреть на них из космоса.

Читайте нас также:
#космос #технологии #Марс #исследования
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
3
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Раскрыты детали iPhone 20
Изображение к статье: Физики превратили свинец в золото: мечта алхимиков сбылась, как это получилось
Изображение к статье: Малыш и не знает, что несет ему взрослый мир. Иконка видео
Изображение к статье: На Солнце появился подозрительно таинственный объект

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Ветеринар предупредил об опасности морозных прогулок для собак
Люблю!
Изображение к статье: «О разрешённой ненависти»: латышка о русофобии
Наша Латвия
Изображение к статье: ЛГБТ маршируют в форме. Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: Шэрон Стоун рассказала, что после инсульта начала «слышать» умерших
Lifenews
Изображение к статье: «Эпидемия»? - Больницы по всей Латвии увольняют граждан РФ и РБ
Наша Латвия
Изображение к статье: Врач: женщины с талией более 80 сантиметров входят в группу риска по диабету
Люблю!
Изображение к статье: Ветеринар предупредил об опасности морозных прогулок для собак
Люблю!
Изображение к статье: «О разрешённой ненависти»: латышка о русофобии
Наша Латвия
Изображение к статье: ЛГБТ маршируют в форме. Иконка видео
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео