Прогноз магнитных бурь с 2 по 5 февраля: на Солнце произошла мощная рентгеновская вспышка

Техно
Дата публикации: 02.02.2026
Focus
Изображение к статье: Прогноз магнитных бурь с 2 по 5 февраля: на Солнце произошла мощная рентгеновская вспышка
ФОТО: пресс-фото

Вечером, 1 февраля, на Солнце произошла мощная рентгеновская вспышка. По своей интенсивности она заняла одно из первых мест в рейтинге.

В Центре прогнозирования космической погоды NOAA, рентгеновская вспышка появилась из области 4366 на Солнце. Этой вспышке был присвоен уровень X8.1. Отмечается, что солнечные вспышки – это выброс энергии, который измеряется в рентгеновском излучении, пишет Фокус.

Солнечные вспышки такой величины могут длиться от нескольких минут до нескольких часов. По словам экспертов, эта вспышка не приведет к проблемам со связью, а также не причинит никого вреда людям.

«Несмотря на впечатляющие масштабы, это событие по-прежнему не представляет значительной угрозы для населения», - говорится в заявлении NOAA.

На данный момент на солнечном диске находится шесть активных областей. Наиболее примечательной областью на диске является быстро растущий регион, именно на него приходится большая часть вспышек, которая была зафиксирована за последние 24 часа.

Немаловажно, что за последние 24 часа не наблюдалось выбросов корональной массы (ВКМ), которые были бы направлены к Земле. Это говорит о том, что магнитных бурь в ближайшие сутки на Земле не предвидится.

Скорость солнечного ветра также снизилась до фонового уровня, который колеблется в пределах от 390 км/с до 300 км/с.

Прогноз магнитных бурь на четыре дня

В ближайшие дни ученые ожидают вспышки умеренной интенсивности, с вероятностью сильных вспышек.

Несмотря на то, что сейчас не наблюдается корональных выбросов массы в сторону Земли, быстрорастущая область солнечных пятен приближается к центру диска звезды. Это значит, что если в ближайшие дни произойдет выброс массы, то он полетит прямиком в сторону Земли.

Ожидается, что геомагнитная активность будет минимальной на протяжении ближайших трех дней. К 5 февраля ситуация может стать менее устойчивой из-за приближения к Земле быстрого солнечного ветра.

Читайте нас также:
#земля #магнитные бури
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

