«Тупицы!» Дуров высмеял пользователей WhatsApp 0 1581

Техно
Дата публикации: 02.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Тупицы!» Дуров высмеял пользователей WhatsApp
ФОТО: Unsplash

Дуров: Цукерберг втайне смеется над 4 млрд пользователей WhatsApp.

Основатель Telegram Павел Дуров намекнул на ненадежность мессенджера WhatsApp. В соцсети X он опубликовал отрывок переписки, в которой, по мнению Дурова, глава Meta Марк Цукерберг насмехается над доверившими ему свои данные пользователями.

На скриншоте пользователь с фото Цукерберга спрашивает, не нужны ли его собеседнику данные «о ком-то из Гарварда», утверждая, что у него есть больше четырех тысяч имейлов, фото, адресов и социальных сетей.

«Люди просто отправили это. Я не знаю почему. Они "доверяют мне". Тупицы», — говорится в переписке на скриншоте.

Дуров в своем посте добавил, что с тех пор изменился масштаб. По его словам, владелец WhatsApp втайне смеется не над четырьмя тысячами, а над четырьмя миллиардами «тупиц».

#whatsapp #telegram #кибербезопасность #социальные сети #Павел Дуров #Meta #Марк Цукерберг
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
