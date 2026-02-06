Baltijas balss logotype
Найден новый способ замедлить потерю памяти при болезни Альцгеймера 0 340

Техно
Дата публикации: 06.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Найден новый способ замедлить потерю памяти при болезни Альцгеймера
ФОТО: Unsplash

PNAS: блокировка белка PTP1B замедляет ухудшение памяти при болезни Альцгеймера.

Ученые из Лаборатории Колд-Спринг-Харбор в США выяснили, что блокировка белка PTP1B может замедлять ухудшение памяти и обучения при болезни Альцгеймера. Эксперименты на мышах показали: при подавлении этого фермента иммунные клетки мозга начинают эффективнее очищать его от токсичных амилоидных бляшек — одного из ключевых признаков заболевания. Результаты работы опубликованы в Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

PTP1B давно известен ученым как белок, связанный с обменом веществ и такими состояниями, как ожирение и диабет второго типа. В новом исследовании выяснилось, что он также мешает нормальной работе микроглии — иммунных клеток мозга. Эти клетки отвечают за «уборку» амилоида, но по мере развития болезни Альцгеймера истощаются и теряют эффективность. Блокировка PTP1B восстанавливает их активность и усиливает очистку мозга от вредных отложений.

Важно и то, что PTP1B взаимодействует с белком SYK, который напрямую регулирует работу микроглии. Воздействие на этот механизм позволило улучшить когнитивные функции у животных с моделью болезни Альцгеймера — они лучше справлялись с заданиями на память и обучение. По словам авторов, это указывает на принципиально новый подход к терапии, который затрагивает не один, а сразу несколько процессов, связанных с заболеванием.

Исследователи подчеркивают, что PTP1B уже рассматривается как лекарственная мишень при метаболических нарушениях. В будущем такие ингибиторы могут применяться вместе с уже одобренными лекарствами, чтобы замедлить прогрессирование болезни и дольше сохранить качество жизни пациентов.

Читайте нас также:
#медицина #исследования #болезнь Альцгеймера #лекарства
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

