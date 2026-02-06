Ученые протестировали экспериментальный назальный спрей, который может защитить от гриппа еще до того, как вирус проникнет в организм.

В отличие от традиционных вакцин, эффективность которых сильно зависит от того, насколько точно угаданы циркулирующие штаммы, новый подход направлен на блокировку вируса прямо в носу — в месте его основного «входа». Результаты первых испытаний на людях опубликованы в журнале Science Translational Medicine (STM).

Разработка основана на моноклональном антителе CR9114, способном распознавать и нейтрализовать практически все известные варианты вируса гриппа A и B. Антитело распыляется в носовую полость и создает локальную защиту слизистой. В предварительном клиническом исследовании приняли участие 143 здоровых добровольца в возрасте от 18 до 55 лет. Участники получали препарат либо однократно, либо два раза в день в течение двух недель.

Испытания показали, что спрей хорошо переносится и не вызывает серьезных побочных эффектов. При двукратном применении в сутки антитело сохранялось в носу достаточно долго и оставалось биологически активным, эффективно нейтрализуя вирус в лабораторных тестах. При этом концентрация защитного вещества в слизистой оказалась в тысячи раз выше, чем при введении антител через кровь, даже при меньших дозах.

Авторы подчеркивают, что пока речь идет о раннем этапе исследований. Впереди — проверка того, насколько эффективно средство защищает от реального заражения и способно ли снижать передачу вируса между людьми.