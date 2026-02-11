Авторы нового исследования утверждают, что посадочный аппарат NASA 50 лет назад сделал историческое открытие, которое было отвергнуто. И для этого у ученых есть аргументы.

По мнению ученых, в 1976 году космический аппарат NASA "Викинг-1", возможно, все-таки обнаружили доказательства существования жизни на Марсе. Исследование опубликовано в журнале Astrobiology, пишет Фокус со ссылкой на Space.

"Викинг-1" вошел в историю, как первый космический аппарат, совершивший посадку на поверхность Марса. Это произошло в 1976 году. Приборы для обнаружения жизни показали, что она может существовать на Марсе. Но с другой стороны, органические молекулы, необходимые для жизни, не были обнаружены. Поэтому ученые пришли к выводу, что жизни на Марсе нет.

Но авторы нового исследования говорят, что на самом деле "Викинг-1" обнаружил органические молекулы на Марсе, а это значит, что результаты этой миссии были интерпретированы неправильно.

Прибор для обнаружения органических молекул аппарата "Викинг-1" нагревал образцы марсианской почвы сначала до 120 градусов Цельсия, чтобы удалить избыток углекислого газа из атмосферы Марса, а затем до 630 градусов Цельсия, чтобы испарить любые органические вещества, присутствующие в почве, и затем проанализировать их с помощью масс-спектрометра.

Удивительно, но масс-спектрометр обнаружил выброс кислорода, углекислого газа и небольшое количество метилхлорида и метиленхлорида, тогда как вместо этого должны были присутствовать органические молекулы, пусть даже из метеоритов.

Для полного отсутствия органических веществ, как утверждала команда "Викинг-1", требовался неизвестный окислитель. Между тем, предполагалось, что углекислый газ остался после наблюдения в контейнере с образцом, а метилхлорид считался земным загрязнением от чистящих растворителей, поступавших из чистой комнаты на Земле, где был собран прибор.

Проблема с этой интерпретацией, по словам авторов исследования заключается в том, что метилхлорид — это не чистящий растворитель, это газ, который кипит при минус 24 градусах Цельсия.

Тем не менее, команда "Викинг-1" утверждала, что окислитель не только разрушил органические соединения, но и мог объяснить результаты других якобы положительных тестов на обнаружение жизни. Тогда ученые пришли к выводу, что что этим загадочным окислителем был какой-то пероксид, хотя пероксиды никогда не были обнаружены на Марсе.

Но если на Марсе есть микробная жизнь, где же органические молекулы? Хотя органические молекулы были обнаружены на Марсе марсоходами Curiosity и Perseverance, считается, что большинство из них имеют небиологическое происхождение, например, из метеоритов.

И хотя у аппарата "Викинг-1" был менее чувствительный масс-спектрометр, чем у современных марсоходов, это все равно не объясняет, почему он вообще не обнаружил органических веществ. Авторы нового исследования считают, что ответ был получен в 2008 году, когда посадочный модуль NASA Phoenix обнаружил перхлорат на поверхности Марса. Перхлорат также является окислителем, достаточно сильным, чтобы разрушать органические вещества из метеоритов на протяжении тысячелетий, но недостаточно сильным, чтобы быть тем окислителем, который искала команда "Викинг-1" для объяснения результатов исследования.

Сейчас известно, что органические соединения плюс перхлорат образуют метилхлорид и диоксид углерода. В результате реакции образуется 99% диоксида углерода и 1% метилхлорида, что объясняет выброс углекислого газа и очищающий растворитель, наблюдаемый при нагревании марсианского образца до 630 градусов Цельсия. Поэтому ученые пришли к выводу, что прибор "Викинг-1" на самом деле обнаружил на Марсе органические молекулы, необходимые для жизни, через продукты их разложения.

Ученые говорят, что это значит, что, возможно, аппарат NASA 50 лет назад все же обнаружил жизнь на Красной планете. Предполагаемая жизнь на Марсе может быть в виде автотрофных бактерий. Они днем используют фотосинтез для производства собственной пищи, а ночью впадают в спячку, запасая выработанный кислород для использования после пробуждения. Это объясняет выделение кислорода, обнаруженное аппаратом "Викинг-1".

Ученые говорят, что неверная интерпретация результатов исследования "Викинг-1" привела к появлению официальной позиции, что в 1976 году никаких доказательств существования жизни на Марсе обнаружено не было.