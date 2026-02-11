Министр сообщений Атис Швинка доложил правительству о претворении в жизнь латвийского Плана развития отрасли связи, принятом еще Кабинетом министров во главе с Артурсом Кришьянисом Кариньшем.

В ходе отчета о выполнении плана всплыли интересные цифры.

Так, в нашей республике феноменально выросло потребление мобильных данных интернета – с 7,6 Гб в месяц в 2016 году до 54 Гб в 2024 году. Для примера – это равносильно скачиванию из сети полноценного фильма каждый божий день.

Латвия по этому показателю опередила такие, без сомнения, продвинутые технологические страны, как Финляндия, Дания, Швеция, Ирландия, и занимает 1 место в ОЭСР.

Для сравнения: средний американец имеет всего 14 Гб мобильного интернета в месяц. Отчего, видимо, и вынужден по старинке ходить в кино на блокбастеры Голливуда, которые наши пацаны смотрят у себя на устройствах – практически бесплатно.

Средняя цена фиксированного широкополосного интернета в ЛР составляет 16,2 долларов в месяц, что почти втрое ниже среднего уровня государств ОЭСР (38,7 долларов). Дешевле нашего, интернет только в Словакии.

А есть и такие ценовые гиганты, как Канада, где среднемесячная стоимость – около 80 долларов. С такими ценами проще картинки в книжках разглядывать.