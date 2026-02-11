Baltijas balss logotype
Догнали и перегнали Америку: Латвия вырвалась на первое место в мире по важному интернет-показателю 3 3742

Техно
Дата публикации: 11.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Догнали и перегнали Америку: Латвия вырвалась на первое место в мире по важному интернет-показателю

Министр сообщений Атис Швинка доложил правительству о претворении в жизнь латвийского Плана развития отрасли связи, принятом еще Кабинетом министров во главе с Артурсом Кришьянисом Кариньшем.

В ходе отчета о выполнении плана всплыли интересные цифры.

Так, в нашей республике феноменально выросло потребление мобильных данных интернета – с 7,6 Гб в месяц в 2016 году до 54 Гб в 2024 году. Для примера – это равносильно скачиванию из сети полноценного фильма каждый божий день.

Латвия по этому показателю опередила такие, без сомнения, продвинутые технологические страны, как Финляндия, Дания, Швеция, Ирландия, и занимает 1 место в ОЭСР.

Для сравнения: средний американец имеет всего 14 Гб мобильного интернета в месяц. Отчего, видимо, и вынужден по старинке ходить в кино на блокбастеры Голливуда, которые наши пацаны смотрят у себя на устройствах – практически бесплатно.

Средняя цена фиксированного широкополосного интернета в ЛР составляет 16,2 долларов в месяц, что почти втрое ниже среднего уровня государств ОЭСР (38,7 долларов). Дешевле нашего, интернет только в Словакии.

А есть и такие ценовые гиганты, как Канада, где среднемесячная стоимость – около 80 долларов. С такими ценами проще картинки в книжках разглядывать.

#цены #Латвия #интернет #технологии #потребление #Америка
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
Все статьи
Оставить комментарий

(3)
  • IO
    Iljuha Oblomоv
    11-го февраля

    Вы там явно вне себе)))))))))))))))///))/КОГДА ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ СДЕЛАЕТЕ НАРОЛУ ДОСТОЙНУЮ. И ПЕНСИИ, НА КОТОРЫЕ ЛЮДИ ЖИТЬ НОРМАЛЬНО СМОГУТ... ЕРЕСЬ КАКУЕ-ТО НЕСЁТЕ. ВВРВАЛИСЬ. КУДА ВЫ ТАМ НИЩЕБРОДЫ ВЫРВАЛИСЬЬ.... ПОЗОРИЩЕ...

    7
    2
  • Д
    Дед
    11-го февраля

    А в России меньше 10 евро.

    14
    3
  • ПП
    Просто Прохожий
    11-го февраля

    Это статья намёк мол ждите повышения цен на интернет?

    48
    1
