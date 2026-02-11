Китайский гибридный беспилотный грузовой самолет YH-1000S, первый в своем роде в мире, совершил свой первый полет в городе Чунцин /Юго-Западный Китай/, сообщил разработчик.

По данным 11-го НИИ Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации /CASC/, во время дебютного полета YH-1000S был оснащен гибридной силовой установкой высокой мощности, разработанной совместно с производителем транспортных средств на новых источниках энергии. Новинка характеризуется укороченной взлетно-посадочной дистанцией, увеличенной грузоподъемностью и расширенной дальностью полета по сравнению со своим предшественником YH-1000, который совершил свой первый полет в мае прошлого года.

При разработке этого крупногабаритного транспортного беспилотника были учтены потребности потенциальных клиентов на мировых рынках. Он может использоваться в различных сферах, таких как международная логистика и транспортировка, аварийно-спасательные работы и ликвидация последствий стихийных бедствий, искусственное воздействие на погоду, мониторинг морской среды и регулирование морских дел, сообщили в институте.

Предшественник YH1000 (CH‑YH1000) представлял собой крупный грузовой беспилотник с двумя двигателями, способный перевозить до 1,2 тонны груза на расстояние до 1 500 км и находиться в воздухе до 10 часов. Он оснащен четырьмя грузовыми поддонами объемом по одному кубометру каждый, а загрузка и выгрузка возможны через переднюю часть или нижнюю панель. Дрон мог взлетать и приземляться на грунтовых площадках, укатанных дорогах и траве, а при установке поплавков или лыжного шасси — работать на воде и снегу.