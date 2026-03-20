Более половины опрошенных считают зависимость от американских технологий «реальным и конкретным риском».

Согласно новому опросу, большинство европейцев считают, что США могут прекратить предоставление технологий, от которых Европа сильно зависит — 86% респондентов полагают, что внезапные действия США по ограничению доступа Европы к цифровым услугам являются «вероятными» и «не должны исключаться», пишет nra.lv со ссылкой на “Politico”. При этом 59% назвали это «уже сейчас реальным и конкретным риском», свидетельствуют результаты опроса, проведённого SWG и “Polling Europe” и представленого на этой неделе депутатам Европарламента.

Европейские правительства стремятся снизить зависимость от американских технологий в таких критически важных сферах, как облачные сервисы, коммуникации и искусственный интеллект.

Одним из опасений, подталкивающих переход к местным технологиям, является так называемый «выключатель» — идея о том, что президент США Дональд Трамп может заставить американских поставщиков технологий прекратить оказание услуг в Европе.

Эти опасения усилились после случая, когда главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан в прошлом году потерял доступ к своему почтовому аккаунту “Microsoft” после введения против него санкций США.

«За последний год все действительно осознали, насколько важно не зависеть от одной страны или одной компании, когда речь идёт о некоторых очень важных технологиях», — заявила глава технологического направления ЕС Хенна Вирккунен.

«В наше время зависимости могут быть использованы как оружие против нас», — добавила она.

В опросе, проведённом в январе, приняли участие 5079 респондентов из всех 27 стран ЕС.

Европейский парламент и ряд государственных учреждений уже предпринимают шаги по отказу от широко используемых американских технологий, хотя столицы стран ЕС предупреждают, что такой переход не произойдёт быстро.

Европейская комиссия в конце мая представит пакет предложений по снижению зависимости от зарубежных технологий.

Опрос показывает, что попытки США опровергнуть сценарий «выключателя» не убедили европейцев.

Директор по национальной кибербезопасности США Шон Кернкросс в феврале в Мюнхене заявил, что идея о том, что Трамп может отключить интернет, не является «правдоподобной».

Президент “Microsoft” Брэд Смит в прошлом году в Брюсселе также отметил, что реализация сценария «выключателя» «крайне маловероятна», однако признал, что это «реальное беспокойство для людей по всей Европе».