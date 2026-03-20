Американский сенатор Берни Сандерс взял интервью у популярной ИИ-модели Claude, которая рассказала ему о несогласованной торговле данными пользователей, используемых бизнесом в собственных целях. Беседу экс-кандидата в президенты США с чат-ботом пересказало издание TheTechPencil.

В ответ на вопрос о том, что угрожает демократии, Claude рассказал Сандерсу о махинациях, в рамках которых «ради денег» собираются данные об истории просмотров, местоположении, покупательском поведении и продолжительности сессий пользователей. На основании всего этого искусственный интеллект (ИИ), в большинстве случаев не получая согласия людей, создает профили, продающиеся рекламодателям или организаторам политических кампаний.

«Лоббирование, профилирование, микротаргетинг, крах информированного согласия», — перечислены в статье проблемы, которые признал ИИ-собеседник сенатора, согласившийся, что с учетом стремительного развития индустрии добиться регулирования в этой сфере будет крайне затруднительно.

Ранее Сандерс, выступающий за мораторий на создание новых центров обработки данных, предупреждал, что восстановление производства в США не принесет людям пользы, если их рабочие места займет ИИ, отмечая, что Илон Маск и другие техномиллиардеры вкладываются в искусственный интеллект, но не интересуются нуждами рабочего класса.

Также в феврале стало известно о Зои Хитциг, уволившейся из OpenAl в день начала тестирования рекламы в ChatGPT, где персонализацию для пользователей запустили по умолчанию. По словам специалиста, массив медицинской информации, а также данных о личных проблемах, вкусах и убеждениях пользователей, сформированный, «потому что люди верят, что разговаривают с чем-то, лишенным скрытых мотивов», в результате попадает в руки маркетологов.