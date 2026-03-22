В Украину отправлены роботы Phantom MK-1 американской корпорации Foundation. "Терминаторы" направлены на передовую для выполнения разведывательных задач и проверки платформы в реальной боевой обстановке.

Foundation впервые представила Phantom MK-1 в октябре 2025 года, охарактеризовав его как человекоподобного робота, созданного специально для военного применения.

Сооснователь Foundation Майк ЛеБлан отметил, что в будущем роботы могут взять на себя наиболее опасные задачи на поле боя, которые сейчас выполняют солдаты. По его словам, платформа Phantom разрабатывается таким образом, чтобы могла работать с различными системами вооружения, которыми обычно пользуются люди.

Робот Phantom MK-1 рассчитан как на промышленное, так и на военное применение, что относит его к небольшой группе робототехнических систем двойного назначения. Рост робота составляет около 175 сантиметров, вес — примерно 79–82 килограмма. Он предназначен для выполнения задач разведки, обезвреживания взрывных устройств и других наземных операций повышенного риска.

Согласно планам производства, в этом году предполагается развернуть первые десятки таких роботов, а затем увеличивать выпуск до тысяч единиц ежегодно по мере расширения производственных мощностей.

С технической точки зрения Phantom MK-1 в основном использует системы компьютерного зрения на основе камер, а не сложные сенсорные комплексы вроде LiDAR. Также в конструкции применяются собственные циклоидные приводы, обеспечивающие высокую силу, тихую работу и обратимую передачу движения, что делает взаимодействие с людьми более безопасным.