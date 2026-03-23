Китай на днях представил лунного робота и лунный грузовик: освоение спутника Земли становится все ближе! Но зачем ведущие космические державы бьются за лидерство на пустой и безжизненной Луне?

Космическая гонка повторяется: в 60-е годы прошлого века США соревновались с СССР за право оказаться первыми покорителями Луны, а теперь их основным конкурентом стал Китай. Индия отстает, но тоже старается закрепиться на спутнике Земли.

И вот китайские компании создали сразу два лунных аппарата. Во-первых, Шанхайская академия космических технологий (SAST) представила модель посадочного модуля. В будущем должно появиться целое семейство таких грузовиков: в зависимости от исполнения они смогут доставлять от 120 кг до пяти тонн груза: различное оборудование для Международной лунной базы, в создании которой принимает участие и Россия.

Главной особенностью новых грузовиков должна стать их дешевизна. И это уже не просто абстрактные планы. На днях прошли первые летные испытания: на полигоне модель корабля оторвалась от земли с помощью собственного метанового двигателя и зависла в воздухе.

А еще китайские ученые разработали полугуманоидного робота-гибрида: шасси — колесное, а сверху установлена конструкция с манипуляторами, подобная торсу человека. Такая машина должна быть устойчивой, проходимой и способной выполнять деликатную работу.

Луна — это прекрасная научная база. Там низкая гравитация — можно производить новые материалы, лекарственные препараты в недоступных на Земле условиях. Там нет атмосферы — можно установить телескопы, которым ничего не будет мешать. Изучение Луны позволит лучше понять происхождение Солнечной системы.

Луна — это хорошая тренировочная площадка для подготовки человечества к более далеким полетам, например, на Марс. Все предыдущие программы долгосрочного пребывания человека в космосе ограничивались полетами на низкой околоземной орбите. То есть в тепличных условиях: магнитное поле Земли защищает от космического излучения, связь с родной планетой идет без задержек, к космической станции всегда пристыкованы пилотируемые корабли для спасения экипажа.

Но все эти цели можно достигать без спешки и гонки. У срочного освоения Луны должно быть практическое применение. И оно есть. Во-первых, на поверхности Луны есть водяной лед. А значит прямо в космосе можно получить водород и кислород — топливо для межпланетных кораблей. Без атмосферы и сильной гравитации стартовать к Марсу, например, куда проще, чем с Земли.

Но это мелочи. Главное, что лунный грунт, реголит, содержит гелий-3. Потенциально это идеальное топливо для получения большого количества экологически чистой энергии. При термоядерном синтезе с дейтерием высвобождается колоссальное количество энергии без радиоактивного загрязнения и разрушающего нейтронного излучения. Пока получение энергии от термоядерного реактора ближе к фантастике, чем к практической реализации: такие установки существуют лишь в формате научных аппаратов для проведения экспериментов.

Но не исключено, что ученые совершат прорыв уже в обозримой перспективе. Сейчас с опережением сроков идет строительство Международного экспериментального термоядерного реактора ITER во Франции.