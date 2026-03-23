Климат на Земле достиг критических показателей

Дата публикации: 23.03.2026
ООН: колебание климата на Земле достигло критических показателей.

Колебание климата на Земле достигло критических показателей. Планета находится в рекордно разбалансированном состоянии, об этом говорится в ежегодном докладе Всемирной метеорологической организации ООН.

По данным климатологов, высокая концентрация парниковых газов продолжает нагревать Мировой океан и атмосферу. Эксперты напомнили, что глобальное потепление уже привело к тревожным последствиям, в том числе к рекордному сокращению площади льда в Арктике. В докладе отмечается, что эти изменения будут оказывать пагубное влияние на протяжении сотен или тысяч лет.

В организации также напомнили, что последние 10 лет стали самыми жаркими в истории, а за последние 20 лет океан стал потреблять в 18 раз больше энергии, чем люди. Из-за потепления океана на Земле чаще происходят различные катаклизмы, в том числе засухи, пожары и наводнения.

#климат #ООН #погода #глобальное потепление #экология #арктика #катаклизмы
