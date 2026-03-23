Опубликованное ресурсом Nature.com исследование показало, что инновационный метод позволяет получать лекарство от болезни Паркинсона из отходов пластиковых бутылок. В его основе лежит использование бактерий, способных превращать переработанный пластик в L-ДОФА – ключевой препарат для лечения этого неврологического заболевания.

Ученые отмечают, что впервые природный биологический процесс применили для преобразования пластиковых отходов в терапевтическое средство. Для этого специалисты модифицировали бактерии E. coli, чтобы они могли превращать широко используемый пластик – полиэтилентерефталат (ПЭТ), применяемый в упаковке продуктов и напитков, – в L-ДОФА.

Сначала отходы ПЭТ, объем производства которых достигает примерно 50 миллионов тонн в год, расщепляются на базовые химические компоненты – молекулы терефталевой кислоты. Затем эти соединения с помощью генетически измененных бактерий проходят серию биохимических реакций и превращаются в L-ДОФА. По словам исследователей, такой способ производства более экологичен по сравнению с традиционными фармацевтическими методами, которые зависят от ограниченных ресурсов ископаемого топлива.

Команда ученых подчеркивает острую необходимость разработки новых технологий переработки ПЭТ – прочного и легкого пластика, производимого из нефти и газа. Существующие методы утилизации пока остаются недостаточно эффективными и продолжают способствовать загрязнению окружающей среды.

Новая технология, как отмечают авторы работы, открывает устойчивый путь повторного использования углерода, содержащегося в пластиковых отходах, который в противном случае оказался бы на свалках, был бы сожжен или попал бы в окружающую среду. Кроме того, разработка может стать основой для развития целой индустрии биопереработки, позволяющей создавать не только лекарства, но и широкий спектр других продуктов – от ароматизаторов и парфюмерии до косметики и промышленных химикатов.