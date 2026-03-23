Миллиарды единиц пластиковой тары найдут себе новое применение.
Новая технология, как отмечают авторы работы, открывает устойчивый путь повторного использования углерода.
Опубликованное ресурсом Nature.com исследование показало, что инновационный метод позволяет получать лекарство от болезни Паркинсона из отходов пластиковых бутылок. В его основе лежит использование бактерий, способных превращать переработанный пластик в L-ДОФА – ключевой препарат для лечения этого неврологического заболевания.
Ученые отмечают, что впервые природный биологический процесс применили для преобразования пластиковых отходов в терапевтическое средство. Для этого специалисты модифицировали бактерии E. coli, чтобы они могли превращать широко используемый пластик – полиэтилентерефталат (ПЭТ), применяемый в упаковке продуктов и напитков, – в L-ДОФА.
Сначала отходы ПЭТ, объем производства которых достигает примерно 50 миллионов тонн в год, расщепляются на базовые химические компоненты – молекулы терефталевой кислоты. Затем эти соединения с помощью генетически измененных бактерий проходят серию биохимических реакций и превращаются в L-ДОФА. По словам исследователей, такой способ производства более экологичен по сравнению с традиционными фармацевтическими методами, которые зависят от ограниченных ресурсов ископаемого топлива.
Команда ученых подчеркивает острую необходимость разработки новых технологий переработки ПЭТ – прочного и легкого пластика, производимого из нефти и газа. Существующие методы утилизации пока остаются недостаточно эффективными и продолжают способствовать загрязнению окружающей среды.
Новая технология, как отмечают авторы работы, открывает устойчивый путь повторного использования углерода, содержащегося в пластиковых отходах, который в противном случае оказался бы на свалках, был бы сожжен или попал бы в окружающую среду. Кроме того, разработка может стать основой для развития целой индустрии биопереработки, позволяющей создавать не только лекарства, но и широкий спектр других продуктов – от ароматизаторов и парфюмерии до косметики и промышленных химикатов.
