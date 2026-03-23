Смартфоны ухудшат и-за глобального кризиса

Дата публикации: 23.03.2026
В смартфонах снова появится слот для карт памяти из-за кризиса на рынке.

Ради экономии производители смартфонов снизят объемы памяти устройств и добавят слот для карт. Об этом в своем блоге на Weibo заявил известный инсайдер под ником Digital Chat Station.

По информации специалиста, в 2026 году производители смартфонов по всему миру будут бороться с растущими ценами на компоненты для гаджетов и кризисом. Для повышения цен на память и прочие детали особенно уязвимы дешевые устройства и девайсы среднего класса. Ради того, чтобы сэкономить и не поднимать цены, производители ухудшат некоторые характеристики смартфонов.

Так, среди аппаратов среднего и высокого классов будут распространены варианты с 8 гигабайтами оперативной и 256 гигабайтами встроенной памяти. Устройств, имеющих 12 или 16 гигабайт памяти, станет меньше. Также вернется слот для карт памяти — специалист назвал эту особенность недорогим способом дать пользователям возможность расширить память своих гаджетов.

Судя по всему, недорогие девайсы будут чаще получать корпус или рамку из пластика. Также многие новые модели получат дактилоскопический сенсор, размещенный на задней панели. В настоящий момент сканер отпечатков пальцев чаще встраивают под переднюю панель или на боковую кнопку.

