Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Компьютеры подорожают на треть

Дата публикации: 24.03.2026
BB.LV
ФОТО: Unsplash

UDN: многие производители компьютеров поднимут цены на 30%.

Тайваньский производитель компьютеров ASUS из-за кризиса значительно поднимет цены на свою продукцию. Об этом сообщает китайское издание United Daily News (UDN).

В отчете говорится, что из-за роста цен на оперативную память и накопители производители персональных компьютеров (ПК) переживают трудные времена, поддерживая элементы цепочки поставок. В том числе, из-за этого ASUS собралась поднять цены на розничную продукцию — компьютеры и аксессуары — на 30 процентов.

В отчете уточняется, что пока фирма собралась пересмотреть цены для потребителей только в Тайване. Однако специалисты полагают, что рост цен затронет весь глобальный рынок. Также ожидается, что примеру ASUS — одного из крупнейших производителей ПК — последуют другие компании. В материале говорится, что это «жизненно необходимо для поддержания прибыли».

«В конце концов, все бренды в настоящее время сталкиваются с дефицитом и ростом цен на оперативную память, твердотельные накопители и процессоры», — заключили авторы отчета.

#цены #компьютеры #рынок #технологии
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео